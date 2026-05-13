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Monserrat dejó entrever que Amado le sería infiel a Pablo Villanueva | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
Monserrat dejó entrever que Amado le sería infiel a Pablo Villanueva | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Monserrat Seminario denunció que las imágenes de Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, junto a una joven de 22 años identificada como Heydi Amado, ha perjudicado emocionalmente a sus hijas menores.

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