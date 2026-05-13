Monserrat Seminario denunció que las imágenes de Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, junto a una joven de 22 años identificada como Heydi Amado, ha perjudicado emocionalmente a sus hijas menores.

Y es que, el humorista de 89 años fue captado por ‘Magaly TV’ de fiesta con Amado, a quien describió como “su enfermera”, en una discoteca el pasado fin de semana, y según declaraciones de Monserrat a Trome, las menores “se pusieron a llorar y a vomitar”.

De ese modo, la aún esposa del cómico explicó que la situación es particularmente compleja, pues Heydi convivió con la familia durante dos años y, por ello, sus pequeñas la percibían como un miembro cercano del hogar.

Respecto a la reacción de sus hijas, Seminario detalló que, a raíz de estas imágenes, las menores han sufrido acoso escolar. “Desde el día que comenzó todo esto, a mi hija menor ya le estaban haciendo bullying, pero a él le dio igual”, aseveró.

Asimismo, indicó que lo que más le afecta es el rechazo que las niñas sienten ahora hacia su padre por haber iniciado una relación con alguien a quien él también “crió como una hija”.

Por su parte, Pablo Villanueva confirmó su relación con Amado, declarando estar enamorado, por lo que incluso temía ser rechazado por ella. “Nos comprendemos”, añadió en un adelante de ‘Magaly TV’.

Finalmente, Monserrat cuestionó la conducta de Heydi, alegando que ella podría estar siendo infiel al comediante. “Esa chica juega a tres cachetes, no es ninguna santa”, precisó.