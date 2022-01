La nueva conductora de “Mujeres al mando”, Melissa Paredes descartó conocer a Ale Ventura, actual pareja de su exesposo, Rodrigo Cuba, durante la última emisión del programa de Latina.

Y es que Paredes es la nueva figura del programa y sus compañeras aprovecharon para realizarle todo tipo de preguntas sobre su actual relación con Anthony Aranda e incluso sobre la nueva relación de Rodrigo Cuba.

Antes de presentar una nota sobre Ale Ventura y Rodrigo Cuba, su compañera Giovanna Valcárcel le preguntó a Melissa Paredes si conocía a la joven empresaria.

“No conozco a la novia de Rodrigo”, respondió la ex Miss Perú. De inmediato, Thaís Casalino repreguntó si alguna vez compró sus postres y ella contestó: “Sí, justo lo iba a decir, sí he comprado en su momento sus postres, hace años, serán dos o tres años atrás, una vez”.

Giovanna Valcárcel siguió preguntando y le cuestionó si sabía que Rodrigo y Ale era amigos. A lo que Melissa aseguró: “No sabía que eran amigos, ni enterada, recién me entero, son cositas”.

Melissa Paredes dice que ha comprado los postres de la pareja del gato https://www.latina.pe/noticias

