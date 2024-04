Melissa Paredes, una de las pacientes del doctor Víctor Barriga Fong, lamentó la muerte de la cantante Flor Sheiza Quispe Sucapuca, más conocida como ‘Muñequita Milly’. La actriz contó que ella también se ha realizado tratamientos estéticos con el polémico cirujano.

“No me he operado, pero sí me he hecho mis retoquitos […] Sí, qué pena (la muerte de ‘Muñequita Milly’). Muy lamentable toda la situación, pero es un tema que yo prefiero no tocar porque es muy lamentable”, dijo la modelo a El Popular en la alfombra roja de la película ‘Chabuca’.

“Yo, bajo mi experiencia puedo hablar y recomendar ciertas cosas, bajo mi experiencia, lamentablemente no todas las experiencias son iguales”, agregó.

También fue consultada sobre las denuncias en contra del Dr. Fong, como la que realizó en su momento la actriz y bailarina Maricielo Effio; sin embargo, Paredes aseguró que cada cuerpo tiene diferente reacción.

“La verdad yo nunca he visto ese tipo de cosas y es diferente, cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente, cada uno bajo su criterio y bajo lo que ha vivido lo recomienda, pero no todos somos iguales y no es el primer doctor al que le pasa esto. Infinidad de doctores que lamentablemente les pasa lo mismo. Son cosas, me imagino yo, que se escapan de las mano”, explicó.