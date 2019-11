Michelle Alexander descartó la posibilidad de convocar a Christian Domínguez en sus próximas producciones porque lo considera poco atractivo.

“No, porque está muy feo. No hay un personaje para él, no me provoca tampoco, lo he visto bien flaco, feo. Está horrible. Se ha jalado la cara, se ha operado los párpados, creo. Pero más allá del chiste, por ahora no tengo ningún plan con él”, dijo entre risas la productora de televisión en la rueda de prensa que hizo para presentar su nueva producción “Chapa tu combi”.

Asimismo, Alexander sostuvo que si Domínguez volvería a formar parte de su elenco tendría que realizar un contrato “con algunos puntos para que no mire a ninguna de sus compañeras”.

Michelle Alexander recordó que cuando ha trabajado con Domínguez en las series, el cantante de cumbia respetó la casa. “Ha respetado la casa, y no ha tenido ninguna sacada de vuelta”, comentó.

Como se recuerda, Christian Domínguez fue actor protagonista de las miniseries “Mi amor, el wachimán”, “Los del barrio” y “Néctar en el cielo”, desde allí no volvió a ser convocado por Michelle Alexander.