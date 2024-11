Este sábado 30 de noviembre, el Palacio de Bellas Artes fue escenario del homenaje póstumo a Silvia Pinal, donde familiares, amigos y admiradores se reunieron para despedir a la estrella mexicana. Entre los asistentes, destacó Michelle Salas, bisnieta de Pinal e hija del cantante Luis Miguel, quien ofreció un conmovedor discurso en memoria de su bisabuela.

“Estamos aquí para despedir a una mujer que no solo fue un pilar en nuestras vidas, sino un faro de luz para su familia, su gente y su país entero”, expresó Salas, hija de Stephanie Salas, nieta de Pinal. La joven recordó la influencia de Silvia, a quien describió como una mujer adelantada a su tiempo y luchadora por los derechos de las mujeres.

“Nos mostró que el verdadero poder está en nuestros valores, en nuestra determinación y en nuestra capacidad de amar profundamente”, afirmó, mientras la audiencia escuchaba con atención. Salas enfatizó que Pinal no solo dejó recuerdos, sino un legado que seguirá inspirando a futuras generaciones.

Con la voz entrecortada, Michelle expresó el impacto que Silvia Pinal tuvo en su vida: “Hoy mientras me despido de ella, quiero quedarme con el regalo que me dejó, su amor incondicional, que me dio fuerza y me inspiró a ser mejor”. Añadió que, aunque la despedida es dolorosa, se queda con la certeza de que Pinal ahora es parte de las estrellas que guiarán su camino.

El discurso concluyó con palabras de gratitud y amor eterno. “Gracias por ser mi guía y mi máxima inspiración. Descansa en paz, abuela, sabiendo que siempre vivirás en nuestros corazones. Te amo para siempre”, expresó Michelle, visiblemente emocionada, quien es nieta de Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal.

Aunque Luis Miguel, padre de Michelle, no estuvo presente en el evento, envió un arreglo floral en señal de respeto. Cabe recordar que la última diva del cine mexicano había expresado su deseo de que el cantante interpretara canciones con mariachis en su funeral, un anhelo que no se cumplió.

¿De qué murió Silvia Pinal?





Silvia Pinal falleció a los 94 años debido a complicaciones derivadas de una infección en las vías urinarias. Durante su tratamiento en el hospital Médica Sur, la actriz sufrió el colapso de un pulmón, lo que complicó su estado de salud, provocándole la muerte. Desde hace varios años, Pinal enfrentó varias hospitalizaciones producto de las dolencias por su avanzada edad, una de ellas fue por COVID-19 en 2021.

El legado de Pinal, última estrella del cine de oro mexicano, será recordado no solo por sus más de 100 personajes en el cine, sino también por su colaboración con el cineasta español Luis Buñuel, protagonizando las históricas “Viridiana” (1961), “El ángel exterminador” (1962) y “Simón del desierto” (1965). También, será recordada por haber presentado la serie televisiva “Mujeres, casos de la vida real” por casi 22 años.