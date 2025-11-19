Un dramático incidente marcó la gala preliminar del Miss Universo 2025 este miércoles 19 de noviembre en Tailandia, cuando la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída desde la pasarela principal.

El evento, donde las candidatas desfilan en traje de baño y noche ante el jurado, se vio interrumpido cuando la Miss Jamaica perdió el equilibrio mientras modelaba su elegante vestido, cayendo de forma impactante frente a los asistentes.

Según videos viralizados en redes sociales, el equipo de seguridad del certamen actuó de inmediato para auxiliar a la concursante, quien fue retirada del escenario en camilla para ser hospitalizada. A pesar del percance, la competencia preliminar continuó su curso.

Organización Miss Jamaica se pronuncia por caída Gabrielle Henry

Horas después del suceso, la organización de Miss Universo Jamaica emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para informar sobre el estado de salud de Gabrielle Henry.

“Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, fue trasladada de prisa al Hospital Paolo Rangsit, donde profesionales médicos están atendiendo su atención”, indicó el texto, que informaba sobre su hospitalización.

A pesar del susto, informaron que la Miss Jamaica no sufrió lesiones graves, pero que seguirá internada para posteriores revisiones. “No sufrió ninguna lesión mortal; sin embargo, continúan realizando pruebas para asegurar su plena recuperación”.

Finalmente, la organización agradeció el apoyo recibido y pidió optimismo: “Pedimos que se mantengan optimistas, la eleven en oración y envíen pensamientos positivos mientras ella recibe la atención médica necesaria”.

La final del Miss Universo 2025 está programada para el viernes 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.