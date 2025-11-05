La controversia que sacudió al certamen de Miss Universo 2025 ha dado un giro decisivo. Este martes, el presidente de la organización, Raúl Rocha, anunció la expulsión de Nawat Itsaragrisil, productor y coorganizador del evento, luego del incidente en el que agredió públicamente a Fátima Bosch, Miss Universo México.

“ Quiero expresar mi solidaridad y apoyo incondicional a todas las delegadas que representan a los 122 países en el certamen de Miss Universe, en el cual Tailandia es nuestro país anfitrión. No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”, aseguró Rocha.

“ Mi repudio por la agresión que hizo en público contra Fátima Bosch, a quien humilló, insultó y faltó al respeto , además del gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidarla y tratar de silenciarla. Basta, Nawat”, agregó.

El conflicto se desató durante la ceremonia de entrega de bandas celebrada en Bangkok, cuando Nawat —también presidente de Miss Grand International— increpó a Bosch por no publicar ciertos contenidos promocionales en redes. Según relató la mexicana, el productor la insultó públicamente y trató de intimidarla ante el público.

Apoyo a Fátima Bosch y rechazo al maltrato

La situación generó rechazo inmediato entre las participantes y el público. Victoria Kjær, actual Miss Universo 2024, salió en defensa de la mexicana, asegurando que no tolerará comportamientos irrespetuosos dentro del concurso.

Miss México y Nawat tienen tenso cruce de palabras. (Foto: Composición)

En su mensaje, Raúl Rocha recalcó que Miss Universo debe ser un espacio de empoderamiento femenino, no de abuso ni manipulación.

Rocha informó que la participación de Nawat en los eventos restantes será “muy limitada o nula” y que el incidente ha provocado una reestructuración interna inmediata.

“ He dado instrucciones para posponer el evento de colocación de bandas y evitar cualquier nueva interacción con Nawat , quien actuó movido por su deseo de protagonismo”, explicó.

Además, una delegación encabezada por el CEO Mario Búcaro y Ronald Day, director ejecutivo para América, Europa y África, viajará a Tailandia para tomar control total de la concentración y del evento principal, hasta ahora bajo la dirección de MGI.

“En Miss Universo, el respeto y la dignidad de la mujer no son negociables. Esta es una plataforma de empoderamiento, no de humillación ”, concluyó Rocha.