El anuncio de los finalistas del Mundial de Desayunos, certamen impulsado por el streamer español Ibai Llanos, desató una ola de reacciones en redes sociales. Entre ellas destacó la del creador de contenido Phillip Chu Joy, quien prometió regalar 100 panes con chicharrón si Perú logra imponerse en la gran final.

“Si gana Perú el Mundial de Desayunos les voy a regalar 100 panes con chicharrón” , mencionó en sus historias de Instagram, generando entusiasmo entre sus seguidores.

Más de 28 millones de votos se registraron en semifinales del Mundial de Desayunos, marcando un récord en la historia del torneo gastronómico. (Foto: Captura/Instagram/pchujoy)

Asimismo, Chu Joy publicó en un post con los resultados del certamen organizado por Llanos. “Resultados de las semifinales del Mundial de Desayunos. La gran final será Perú vs Venezuela”, escribió.

El entusiasmo se multiplicó en los comentarios. “Vamos por esa copa Perú”, “Los dioses han decidido que sea así”, “Ya ganamos, que nos den la Copa” y “Ya sabemos quién va a ganar”, fueron algunas de las frases con las que sus seguidores celebraron el pase a la final.

La definición del torneo gastronómico se dará entre el tradicional pan con chicharrón peruano y la arepa pepiada venezolana, luego de que ambos platos superaran ampliamente a sus rivales en semifinales. Perú venció a Chile con casi 10 millones de votos frente a los 7,8 millones que obtuvo la marraqueta, mientras que Venezuela derrotó a Bolivia por un estrecho margen: 5,5 millones contra 5,2 millones.

El pan con chicharrón venció a la marraqueta chilena con casi 10 millones de votos y ahora enfrentará a la arepa venezolana. (Foto: Captura/Instagram/pchujoy)

El certamen, que ya acumula más de 28 millones de votos en sus fases previas, se ha convertido en un fenómeno digital que enfrenta a desayunos emblemáticos de distintos países latinoamericanos.

¿Cuándo inician las votaciones de la final del Mundial de Desayunos?

Ibai Llanos confirmó que la final se llevará a cabo este lunes 8 de septiembre. Los peruanos podrán votar desde las 12:00 del mediodía, mientras que en Venezuela la dinámica comenzará a la 1:00 p. m. Los usuarios deberán ingresar al post que publicará el streamer y darle “me gusta” al comentario del país que deseen apoyar.

“Esto está siendo una auténtica locura, pero todo tiene que llegar a su fin con la final entre Perú y Venezuela” , expresó Llanos en su más reciente transmisión.