La actriz peruana Natalia Salas anunció que su operación oncológica para mitigar los efectos del cáncer, que se había alojado en una de sus vértebras, fue postergada pues tuvo un problema respiratorio menor que complicaba el procedimiento.

Y es que, como reveló hace unos días, le debían extirpar sus ovarios y trompas para reducir el riesgo de metástasis el pasado 11 de diciembre. Sin embargo, por una tos persistente, este procedimiento fue aplazado hasta nuevo aviso, informó.

“Hoy era mi operación, pero me dio tos y puse en reprogramación. Me pondré hoy la ampolla que me sigue induciendo a la menopausia y esperar una nueva fecha”, dijo Natalia en sus redes sociales.

Natalia Salas dijo que, tras la postergación de su cirugía, optará por organizar la fiesta de cumpleaños de su hijo

CONOCE MÁS: Natalia Salas se prepara para su boda religiosa con Sergio Coloma

¿El cáncer le reapareció a Natalia Salas?

Salas había revelado a mediados de octubre que, durante sus chequeos médicos anuales, le fue detectada una célula residual de cáncer alojada en una de sus vértebras, lo que la obligó a iniciar un nuevo tratamiento.

“Técnicamente, (el cáncer) no ha regresado. Es una partícula que se ha posicionado en una vértebra. Me di cuenta en mis chequeos anuales”, explicó previamente Salas en el programa ¡Habla Chino!.

De ese modo, la actriz abandonó sus proyectos artísticos para someterse a radiocirugías y otros procedimientos destinados a “cicatrizar el hueso desde el interior y rellenar la zona afectada”, dado que la vértebra no puede ser extirpada.

¿Qué hará Natalia Salas ahora que su operación fue postergada?

No obstante, debido a la naturaleza hormonal del padecimiento, los especialistas recomendaron la cirugía de extirpación de ovarios y trompas para antes del 2026 como una medida preventiva.

En ese sentido, lejos de mostrarse desanimada por la postergación, Salas, junto a su esposo Sergio Coloma, decidió aprovechar el tiempo inesperadamente libre para los preparativos del cumpleaños de su hijo Leandro, el próximo 22 de noviembre.

“Como no hay mal que por bien no venga... aprovechamos en comprar todo para el ‘Leandro Fest’”, comentó . “Si ahorita estuviera echada para que me operen, ¿quién iba a hacer todo esto? Dios sabe por qué hace las cosas” , agregó.

En ese sentido, Natalia continuará con su tratamiento de inducción a la menopausia mientras se espera la confirmación de la nueva fecha para la cirugía oncológica.

Por otro lado, en medio de su lucha contra el cáncer, la actriz se casó el pasado 15 de noviembre con Sergio Coloma. “Me casé con el amor de mi vida, con la bendición de Dios y nuestros seres queridos. Estoy feliz y agradecida”, escribió en redes sociales.