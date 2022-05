La conductora de ‘Estás en todas’, Natalie Vértiz se mostró feliz y emocionada, no solo por haber sido parte del Festival de Cannes 2022, sino que, tras su paso por la alfombra roja, la socialité Paris Hilton le dio “like” a su foto y escribió “me encanta” refiriéndose a su look elegido para ese importante evento.

Así lo contó en la última edición de ‘Estás en todas’, donde detalló su viaje por Francia y aseguró estar muy agradecida con las marcas que confían en su trabajo.

“Estoy feliz, después de estos viajes de trabajo que tengo, siempre me pongo a analizar y reflexionar y me siento sumamente agradecida. Mi vestido fue de la marca Monot, de un gran diseñador, que está vistiendo a estrellas como JLo, Dua Lipa, Kendall Jenner”, contó Natalie Vértiz.

Sus compañeros Choca Mandros y Jazmín Pinedo, quien estuvo de invitada especial en el espacio sabatino, la felicitaron. Fue Jazmín, quien comentó el famoso “like” que Paris Hilton le hizo en TikTok.

“Me siento sumamente agradecida. Viajé por San Peregrino. Agradezco que las marcas apuesten por mí, por mi trabajo. Y estar en una alfombra roja como es el Festival de Cannes, donde están los grandes artistas, donde han caminado los actores y actrices más grandes, para mí es un sueño. Estuvimos en Milán, Italia, luego nos fuimos a Francia, a Cannes”, comentó la modelo y sobre el “like” señaló: “La amo, me puso ‘loved’ (en Tik Tok)”.

Natalie Vértiz feliz tras recibir like de Paris Hilton

Quiere volver a Cannes

La esposa de Yaco Eskenazi espera regresar nuevamente a este importante festival de cine, pero siendo parte del elenco estelar de una película.

“La verdad es que me sentí toda una estrella y espero algún día, soñando en grande, ir con una película, como una actriz. Me encantaría, eso es algo a futuro que me gustaría hacer”, dijo ante cámaras.