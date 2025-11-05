El presidente de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, volvió a pronunciarse públicamente tras la polémica que protagonizó con Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe 2025. Durante la ceremonia de bienvenida del certamen, transmitida en vivo por YouTube, el anfitrión del evento ofreció una nueva disculpa pública y asumió su responsabilidad por los hechos ocurridos días atrás.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie ”, dijo Nawat durante su intervención.

El empresario tailandés se dirigió directamente a las delegadas internacionales, expresando respeto y empatía por lo sucedido.

“Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento”, agregó.

Nawat también se refirió a la comunidad global de seguidores del certamen, quienes han seguido de cerca la controversia.

“También quiero disculparme con los fans de Miss Universe en todo el mundo. Pero me gustaría pedir que todos los mensajes sean precisos. Vi muchos mensajes que yo nunca dije. Por favor, revisen todo el contenido publicado en nuestra página web. Alguien puso palabras ofensivas en esa publicación”, sostuvo el productor tailandés.

Al cierre de su discurso, Nawat intentó poner fin a la polémica con un tono más ligero: “¿Están felices? ¡Muy bien!”, expresó, buscando una reacción positiva entre las participantes.

Nawat Itsaragrisil rompe en llanto y ofrece disculpas públicas. (Foto: Composición)

Pocos minutos después, Nawat rompió en llanto frente a las cámaras, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente en TikTok, donde los usuarios compartieron fragmentos del momento.

Sin embargo, las reacciones fueron divididas. Mientras algunos consideraron su gesto como una muestra de arrepentimiento, otros dudaron de su sinceridad, calificando las lágrimas como “forzadas” y las disculpas como un intento de limpiar su imagen tras la reprimenda de la Organización Miss Universe.