Netflix Premium España llega con fuerza el próximo mes y hace pocos días dio a conocer su catálogo completo de series y películas que puedes ver online en cualquier lugar y momento que quieras. Uno de los estrenos más esperados es sin duda (Des)encanto, la nueva serie del creador de The Simpsons y Futurama, Matt Groening.



La plataforma de streaming también añade en su cartelera de estreno más contenido destacado, como el estreno de la cuarta temporada de 'Better Call Saul', nuevas series de producción propia como 'Insatiable' y otras como 'Fariña'. Netflix España deja con mucha expectativa a su público para que puedan disfrutar en su tiempo libre o aprovechar un fin de semana libre.

Cada vez más existen plataformas de video en streaming; sin embargo, la más popular es Netflix Premium que anunció las nuevas series, películas y documentales que estarán disponibles desde agosto 2018 en España.

A principios de este nuevo mes se estrena la que puede ser la sucesora de 'La casa de papel' y sería la serie española de éxito internacional, 'Fariña'. La ficción de Antena 3 cuenta la historia de cómo los narcos gallegos introdujeron en Europa la cocaína colombiana, ampliando un negocio de contrabando que, durante años, se había centrado inicialmente en el tabaco.

PELÍCULAS ORIGINALES DE NETFLIX

1. Jim & Andy: The Great Beyond.

2. I Don't Feel at Home in This World Anymore.

3. The Meyerowitz Stories.

4. Fe de etarras.

5. Okja.

6. Joan Didion: The Center Will Not Hold.

7. Beasts of No Nation.

8. Gerald's Game.

9. Mudbound.

10. First They Killed My Father.



Catalogo nuevas series en España



‘La casa de las flores’



Se estrena la serie que generó polémicas por la presencia de Paco León interpretando a una mujer transgénero. Es una producción mexicana de Netflix en la que la rica matriarca intenta mantener las apariencias de una familia perfecta cuando la amante de su esposo saque a la luz sus más oscuros secretos.



Estreno 10 de agosto.

​

‘(Des)encanto’

Uno de los estrenos más esperados es sin duda el de (Des)encanto, la nueva serie del creador de The Simpsons y Futurama que nos mostrará las aventuras de una princesa muy diferente a las de los clásicos cuentos de hadas.



Estreno 17 de agosto



‘Ozark’ T2’

Ha llegado a ser considerada como la 'Breaking Bad' de Netflix por las coincidencias temáticas, pero la serie liderada por Jason Bateman y Laura Linney tiene una personalidad propia para contarnos la historia de una familia que se retira a la América Profunda cuando él, un asesor financiero, se enfrenta a una muerte segura y logra convencer a unos mafiosos de que tiene la receta del éxito para blanquear dinero a buen ritmo.



Estreno 31 de agosto



Otras series originales que Netflix que llegan a España son:



‘Insatiable’ estreno 10 de agosto, esa misma fecha se estrena ‘All About The Washingtons’, El 24 de agosto llega a la plataforma streaming ‘The Innocents’ y Gul la primera producción de terror y luego para casi cerrar el mes ‘Paradice Polic’ el 31 de agosto.

Más series que llegan a Netflix España en agosto



'El patito feo que surcó los cielos': 1 de agosto



'Black Money Love' T1: 1 de agosto



'Becoming Champions' T1: 1 de agosto



'Fariña' T1; 3 de agosto



'Ray Donovan' T5: 7 de agosto



'Afflicted': 10 de agosto



'Million Pound Menu': 10 de agosto



'Ultraviolet': 17 de agosto



'Magic for Humans': 17 de agosto



'Stay Here': 17 de agosto



'Marlon' T2: 11 de agosto



'Deadwind': 23 de agosto



'Undercover Law': 31 de agosto



'Ultimate Beastmaster: Survival of the Fittest': 31 de agosto



'Ultimate Beastmaster México: Survival of the Fittest': 31 de agosto



Películas originales de estreno en Netflix España

‘Hija de su padre’

Kelsey Grammer y Kristen Bell protagonizan esta película en la que Bell interpreta a una mujer a la que su prometido deja en el altar, así que aprovecha el viaje de luna de miel y se va con su padre, con el que tiene una relación distante. Y eso que los dos se parecen más de lo que les gustaría reconocer.

​

​Estreno 3 de agosto

‘I kill giants’

Barbara es una adolescente que encuentra refugio en el mundo de Dungeons & Dragons, un mundo que le ayudará a conectar con una nueva estudiante en su instituto y a superar las dificultades que se le presentan en el mundo real. La película está basada en una novela gráfica de Ken Niimura y está producida por Chris Columbus.



Estreno 6 de agosto



‘To All the Boys i´ve loved before’

Drama romántico orientado al público adolescente que cuenta la historia de Lara Jean Song Covey, una joven que escribe cartas para los chicos de los que se enamoró en el pasado con la idea de que nunca abandonen su posesión, pero un día se envían de forma accidental y su vida queda patas arribas cuando tienen que explicar lo sucedido a todos ellos.



Estreno 17 de agosto



Otras películas que llegan a Netflix España en agosto de 2018



'Superfumados': 1 de agosto



'El día de mañana': 1 de agosto



'Siempre queda el amor': 1 de agosto



'Los pingüinos del Sr. Poper': 1 de agosto



'Sed de mal': 1 de agosto



'Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás': 1 de agosto



'Rumbo a lo desconocido': 1 de agosto



'Aliados': 1 de agosto



'Crank': 1 de agosto



'¡La que hemos armado!': 1 de agosto



'Regreso al lago azul': 1 de agosto



'Gigantes hacia la victoria': 1 de agosto



'Christine': 1 de agosto



'El padrastro': 1 de agosto



'The Honorable Minister Louis Farrakhan': 1 de agosto



'Love in the Buff': 1 de agosto



'Juego sucio 2 y 3': 1 de agosto



'Initial D': 1 de agosto



'A Chinese Odyssey (Part 1 &2 )': 1 de agosto



'Love in a Puff': 1 de agosto



'Mad World': 1 de agosto



'Ten Years': 1 de agosto



'Weed on Fire': 1 de agosto



'Sudani from Nigeria': 1 de agosto



'Regal Academy': 1 de agosto



'Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen': 1 de agosto



'League of Gods': 1 de agosto



'Edge of Fear': 1 de agosto



'El comité de podría-haber-tenido-sexo': 1 de agosto



'Invisible': 1 de agosto



'Si fuera fácil': 2 de agosto



'La segunda vida de Brij Mohan': 3 de agosto



'Flavors of Youth': 4 de agosto



'Animales nocturnos': 5 de agosto



'I KILL GIANTS': 6 de agosto



'Chennai Express': 7 de agosto



'Contratiempo': 7 de agosto



'Inferno': 8 de agosto



'Una pandilla de pillos': 9 de agosto



'Perdida': 9 de agosto



'Monster Trucks': 10 de agosto



'Las leyes de la termodinámica': 10 de agosto



'Session 9': 11 de agosto



'El autor': 12 de agosto



'Devaraya': 15 de agosto



'Hurricane Biance: From Russia With Hate': 15 de agosto



'Big Fish & Begonia': 17 de agosto



'Hannibal': 23 de agosto



'The Lodgers': 23 de agosto



'Ant-Man': 24 de agosto



'The After Party': 24 de agosto



'Meet The Blacks': 24 de agosto



'xXx Reactivated': 24 agosto



'¡Canta!': 26 de agosto



'Buen rollito': 29 de agosto



'Love Actually': 29 de agosto



'Bridget Jones: Sobreviviré': 29 de agosto



'La milla verde': 29 de agosto



'One Day (siempre el mismo día)': 29 de agosto