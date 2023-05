Cuando se publicó en 2006, la novela gráfica “Ni de aquí, ni de China” se convirtió en una lectura necesaria para la comunidad chino americana, sobre todo para sus miembros más jóvenes, que encontraron en el texto de Gene Luen Yang un retrato fiel de lo que significa buscar tu identidad entre dos culturas. Las propuestas para adaptar la historia al formato audiovisual no tardaron en llegar, pero su autor se negó en repetidas ocasiones hasta que coincidió en un evento con el productor Melvin Mar.

“Durante más de 10 años lo único que escuché de su editorial era que Gene no estaba interesado hasta que un día lo tuve cara a cara. Si pudiera darles una lección de todo esto sería que, si hay algo que deseas con muchas ganas, ten paciencia, que tu oportunidad llegará”, dijo el hombre de televisión sobre el proyecto que ha estado marcado por “tiempos perfectos” como ese. Y es que aunque la serie de “Ni de aquí, ni de China” ha generado mucho más interés a partir del anuncio de su elenco -en el que se destacan en roles antagónicos las tres estrellas de la oscarizada “Todo en todas partes al mismo tiempo”- la ficción se grabó antes de la película.

La nueva serie de Disney+ está basada en la novela gráfica "American Born Chinese."

En una rueda de prensa virtual con medios de América Latina en la que estuvo presente Saltar Intro de “El Comercio”, los realizadores y protagonistas de esta historia respondieron preguntas de diferentes medios y nos contaron todos los detalles detrás de este estreno. Esto fue lo que nos contaron Melvin Mar, productor ejecutivo; Gene Luen Yang, autor de la novela gráfica; y los actores Daniel Wu (Rey Mono), Jimmy Liu (Wei Chen); Ben Wang (Jin Wang) y Chin Han (padre de Jin):

- Gene, sabemos que te tomaste tu tiempo para decidir adaptar la novela gráfica. ¿Cómo fue el proceso para traducir a otro formato algunas escenas clave en el libro?

Gene: Tuvimos muchas conversaciones antes de empezar y en esas conversaciones me convencí de que estos eran los tipos que podrían adaptar la historia. Acordamos en tomar esta novela de 200 paginas, reducirla a su esencia, ponerla en 8 episodios de TV y, luego, expandirla. Porque en la serie movemos el tiempo en el que se desarrolla la trama, pasamos de los años 80 a la era actual. Queríamos ver cómo eso nos permitía hacer cambios, porque la discusión sobre la comunidad asiático americana ahora es muy diferente. Además de ello, creo que cada formato tiene sus fortalezas y debilidades. Hay que entender que algo que funciona en un cómic no necesariamente funciona en TV y viceversa. En el episodio 4, por ejemplo, la historia nos lleva al cielo chino, es un episodio que está en la primera página de la novela gráfica, y que también funciona en TV porque es muy colorido.

- Aunque en el elenco hay muchos talentos jóvenes que se destacan, la presencia de los protagonistas de “Todo en todas partes al mismo tiempo” ha generado mucho interés por la serie. ¿Cómo se sumaron ellos al proyecto?

Melvin: Michelle Yeoh se sumó por una llamada de Destin Daniel Cretton, director de la serie. Acaban de trabajar juntos y un día él nos dijo ‘la voy a llamar’. Y lo hizo. Yo he sido siempre un gran fan de Michelle, pero no la conocía en persona y ella me envío un mail. Yo estaba tan emocionado que no sabía qué responder y me demoré dos días en contestarle. Destin la trajo y, qué puedo decir, ¡es genial tener a Michelle en tu show! Todo esto fue antes de “Todo en todas partes al mismo tiempo”. Michelle ya era un ícono global, solo que ahora es un ícono global con un premio Oscar. En el caso de Ke, a él lo conocí unos años antes, trabajando en “Doogie Kamealoha” para Disney. Él todavía no estaba seguro de querer volver a actuar y tuvimos una charla en zoom por tres horas. Me acuerdo que pensé: “Amo a este hombre, me gustaría trabajar con él”. Y cuando tuvimos el personaje de Freddy Wong no podía sacármelo de la cabeza. Inicialmente no quiso y luego de la conversación aceptó.

Jim Liu y Michelle Yeoh en "American Born Chinese" o "Ni de aquí, ni de China". / Disney

- Ben, cómo fue para ti, siendo un actor tan joven, trabajar con este elenco. En especial con los actores de “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

Ben: Como contaba Melvin, empezamos la serie cuando la película todavía no había salido. Pero la llegamos a ver junto con elenco por que Ke (Huy Quan) nos invitó a la proyección y fue lo mejor que he visto en mi vida. Ir a trabajar después de verla no me ayudó, me sentía mucho más nervioso (Risas). Pero todos ellos son gente muy amable y aterrizada. Se sintió muy bien trabajar con ellos, crearon un gran ambiente en el set.

- La serie combina muchos géneros. Por momentos es una serie ‘coming of age’, luego es comedia, pero también drama, fantasía y acción. ¿Cómo fue trabajar con todos estos géneros en una sola historia?

Chin Han: Muy divertido. Por momentos, sientes que estás haciendo 4 producciones en una. Y un poco como que sí, porque la historia transcurre en diferentes escenarios. Un escenario es la mitología, otro es una escuela estadounidense, el otro es el ambiente laboral y el final es una sit-com, el mundo del televisión que nos presenta el personaje de Ke. Creo que el primer episodio te muestra muy bien un poco de todo eso y nosotros al verlo también nos enteramos de lo que estaba haciendo nuestros compañeros todo este tiempo (Risas).

- ¿Y cómo fue en particular el trabajo de las escenas de acción?

Daniel Wu: Fue muy diferente a las artes marciales que aprendemos en el dojo o en un estudio de cine, para hacerlo aquí ha sido muy importante ser bueno en tus movimientos. El tipo de pelea que se ve en la serie es parecido a lo que hacíamos en Hong Kong, Taiwán y China. Hay movimientos difíciles, pero no son típicos en las artes marciales; sin embargo, se ven bien. Los directores diseñaron escenas increíbles y había tecnología muy ‘cool’: ‘lockers’ giratorios (en las escenas en la escuela) para lograr otros efectos. Así que fue una combinación de lo que harías en Hong Kong pero también en el Occidente.

Ben Wang: Por como funciona mi personaje, yo no tuve que hacer mucha acción, yo solo estaba allí cuando todo pasaba. Llegaba al set y miraba mucha gente pelear y volar por los aires, luego cortaban y yo me sorprendía. En mi caso, fue divertido y fácil (Risas).

Ben Wang y Jim Liu en "Ni de aquí, ni de China". / Disney

-Daniel, tú interpretas al Rey Mono, un personaje importante en la cultura china y que también fue base en “Dragon Ball”. ¿Cuáles fueron tus referencias en lo visual y en los movimientos para las escenas de acción?

Daniel Wu: ”Dragon Ball” está inspirada en la historia clásica “Viaje al Oeste” y hay muchos ‘spin off’ de esa historia. Un show que hice antes de “Batman” estaba un poco basada en ella. En Asia me pidieron mucho interpreta al Rey Mono, pero siempre lo rechacé, porque se han hecho ya tantas versiones que no sabría qué cosa nueva podría aportar yo. Sin embargo, lo interesante de “Ni de aquí, ni de China” es que Gene ha escrito lo que pasa en un siguietne capítulo de su vida, después de su viaje al Oeste y su iluminación, después de ser un rebelde a un mono con responsabilidad y honor. Ademas, en nuestra historia el Rey Mono es padre y vemos ese otro lado suyo. Tiene un hijo, que interpreta Jim (Liu), que le recuerda cómo era él de joven y eso no le gusta, pero, a la vez, no puede no gustarle del todo porque lo refleja. Esta relación padre/ hijo nos permite mostrar esa dinámica en la que él tiene que decidir entre dejar que su hijo haga lo que quiera y aprenda de sus errores o lo salve pero le evite enfrentarse al mundo real y a sus responsabilidades. Creo que eso fue genial porque me sentí conectado con lo que me pasa a mí en mi vida real, porque ahorita trato de criar a una niña de 9 años (Risas).

Daniel Wu en escena de "Ni de aquí, ni de China".

- ¿Habían leído la novela gráfica antes de sumarse a esta serie?

Ben Wang: No sabía de la novela gráfica hasta que hice la audición. Pero cuando la empecé a leer sentí como si me hubieran espiado a través de un arbusto en mi adolescencia. Me decía: “¡Todo esto me ha pasado, solo han cambiado los nombres y escenarios!”. La novela la leí cuando estaba filmando en Connecticut. Más precisamente, en Standford. Estando allí, aproveché para ir a su biblioteca pública. Yo estaba llorando en la mesa leyendo cuando me avisan que faltaban pocos minutos para cerrar. Me dijeron: “Señor, ya se tiene que ir”. Y yo les decía: “¡Pero necesito saber el final”. Fue genial ver mi propia experiencia reflejada en los medios.

(*) Las preguntas y respuesta de esta entrevista fueron editadas para una mejor lectura.