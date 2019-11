Nickelodeon acaba de firmar un acuerdo con Netflix para crear películas animadas y series de televisión originales para la plataformar de entretenimiento digital, indica el portal Variety.

Este acuerdo ya se venía planteando desde la creación de los especiales animados como: “Rocko’s Modern Life: Static Cling” e “Invader Zim: Enter the Florpus”. Cabe indicar que los próximos especiales que ambas empresas alistan son: “The Loud House” y “Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles".

“Nickelodeon ha creado decenas de personajes que los niños adoran y por eso nos emociona contar historias completamente originales que vuelvan a imaginar y expandan los mundos que estos personajes habitan”, manifestó Melissa Cobb, vicepresidenta de Animación Original en Netflix.

“Estamos encantados de seguir colaborando de distintas formas con Brian Robbins, Ramsey Naito y el equipo creativo de Nickelodeon, a medida que buscamos encontrar nuevas voces y llevamos historias atrevidas a la audiencia global de Netflix”, agregó.

“El siguiente paso para Nickelodeon es seguir expandiéndose más allá de las plataformas lineales y nuestro acuerdo para crear contenido con Netflix es el camino clave hacia este objetivo”, sostuvo Brian Robbins, presidente de Nickelodeon.

“Nickelodeon Animation Studio es el hogar de artistas y creadores de clase mundial, que han estado detrás de algunos de los personajes y series más emblemáticos que se han creado. En el último año, nuestro jefe de Animación, Ramsey Naito, ha construido sobre ese legado, aumentando el desarrollo y producción exponencialmente. Las ideas y el trabajo en nuestro estudio están fluyendo y estamos ansiosos por trabajar con Melissa y el equipo de Netflix en una oferta de contenido animado original de gran calidad para niños y familias de todo el mundo”, concluyó Robbins.