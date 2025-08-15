No cabe duda de que “Yo Soy” se ha consolidado como uno de los programas favoritos de muchas familias peruanas, sirviendo además como vitrina para que numerosos participantes inicien su carrera artística. Sin embargo, el programa de canto no ha sido ajeno a las polémicas y críticas de los seguidores. Precisamente, hace unos días, un participante que imitaba al cantante Ferxxo hizo una denuncia pública a través de sus redes sociales contra Ricardo Morán y la producción, asegurando que su participación en el reality estuvo marcada por la falta de respeto y la burla. Este tipo incidente no es la primera vez que atraviesa el espacio de Latina, pues anteriormente ya se registró una polémica entre un concursante y uno de los jurados debido a la falta de respeto hacia sus creencias religiosas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO EL IMITADOR DE FERXXO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN “YO SOY”?

Durante los últimos días, Ricardo Morán se encuentra en el ojo de la polémica, debido a sus diversos comentarios sarcásticos que realiza durante el programa “Yo Soy”. En esta oportunidad, un participante llegó a imitar al cantante colombiano Ferxxo con el objetivo de pasar a la siguiente ronda de la competencia; sin embargo, su actuación fue interrumpida por Morán, jurado del espacio, quien criticó su interpretación. “Ya entendí por qué la policía no te dejó cantar en el aeropuerto. Es asombroso lo que haces porque la melodía original está por acá y tú estás (…). O sea, requiere un arte particular no pegarle a ninguna nota”, dijo al inicio.

A pesar de que el artista peruano solicitó una nueva oportunidad en el escenario y afirmó que era la primera vez que pisaba el set de “Yo Soy”, el productor se mantuvo firme en su postura y respondió: “Y último, creo”. Ante esta incómoda situación, el imitador de Ferxxo compartió un video, a través de TikTok, en la que reveló detalles de su participación. De esta manera, él inició contando que su actuación en el reality de canto se produjo gracias a una llamada de la producción. Eso no fue todo, ya que cuestionó a Ricardo Morán y al programa de humillar a los participantes con el objetivo de obtener altos niveles de audiencia.

“¿Cuántos años más vamos a permitir que ‘Yo soy’ y Ricardo Morán sigan humillando a la gente para subir su rating? No soy el primero, ni seré el último, pero esta es mi historia. Estuve en el programa ‘Yo soy’ pero no fue por decisión propia. De la noche a la mañana, recibí una llamada de la producción, del señor Alexis Romero, diciéndome que tenían una ‘entrevista exclusiva’ para mí. Yo pensé que era algo especial, porque ya conocen mi show y mi trabajo como imitador”, indicó el artista.

Asimismo, el performer señaló que fue convocado por la producción del programa a las 10 de la mañana para llevar a cabo diversas actividades alusivas a su personaje. Incluso, según él, fue llevado al Campo de Marte (Jesús María), donde permaneció cerca de dos horas para grabar un spot acerca de su presentación, pero que nunca recibió alguna remuneración ni alimentos. Además, afirmó que, tras superar el precasting, experimentó momentos de tensión al interactuar con el jurado, principalmente con Morán “Sentí una mala vibra. Y cuando estuve con Ricardo Morán, fue evidente la burla y la humillación hacia mí, ignorando que además de imitador, soy barbero y tengo una escuela en Puerto Maldonado”, narró.