Nuevos dramas coreanos en mayo 2022: Estos son los estrenos de este mes.

Ingresamos a un nuevo mes, y como ya es habitual te traemos los nuevos doramas que llegan para darte horas de entretenimiento. En mayo se vienen grandes producciones que de seguro no te querrás perder, así que presta atención a este artículo si eres amante de los dramas asiáticos.

Abril nos regaló fascinantes estrenos en dramas de romance, comedia y misterio, ahora nuevas historias llegan para engancharte con su trama de inicio a fin. ¿Ya quieres conocer cuáles son los nuevos k-dramas que están por llegar?

A continuación, te compartimos una lista de dramas coreanos que se estrenarán durante este mes de mayo del 2022. Cada una de ellas, cuenta con su sinopsis, fecha de estreno y reparto.

DRAMAS QUE SE ESTRENAN EN MAYO 2022

Bloody heart

El padre de Lee Tae derroca al rey con la ayuda de Park Gye Won y su padre se convirtió en el rey de una nueva dinastía. Lee Tae se convirtió en el próximo rey, y quiere gobernar como un monarca absoluto, pero el primer viceprimer ministro Park Gye Won se opone a esa idea.

Reparto: Lee Joon, Kang Han Na, Jang Hyuk y Lee Tae Ri

Fecha de estreno: 2 de mayo

The Sound of Magic

Este nuevo drama de Netflix nos cuenta la historia de un mago que vive en un parque de diversiones, un día conoce a dos jóvenes estudiantes que poseen una conexión con los sueños, mientras ella no puede soñar y ya no cree en la magia, él no puede evitar tener sueños.

Reparto: Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, Hwang in Yeop

Fecha de estreno: 6 de mayo

Woori The Virgin

Conocida también como From Today We Are, es la adaptación de Juana la Virgen, historia que trambién plasmó el servicio de streaming, Netflix recordada como Jane The Virgin. La trama sigue a una chica que planea llegar virgen al matrimonio, pero tras ir a una visita de rutina al hospital recibe una inseminación artificial y queda embarazada.

Reparto: Im Soo Hyang, ung Hoon, Shin Dong Wook, Hong Ji Yoon

Fecha de estreno: 9 de mayo

Kiss Sixth Sense

Ye Sul posee un talento especial, cada vez que besa a alguien puede ver imágenes de lo que habrá en su futuro. Un día besa el cuello a su jefe Cha Min Hoo por accidente, sin embargo no puede creer que las imágenes del futuro de este chico los muestran a ellos juntos.

Reparto: Yoon Kye Sang, Seo Ji Hye, Kim Ji Suk

Fecha de estreno: 25 de mayo

Doctor lawyer

Han Yi Han se graduó con los mayores honores en la mejor escuela médica de Corea del Sur y se especializó en dos departamentos. Un día pierde a su paciente durante una cirugía delicada, por lo que le revocan su licencia profesional. Años después, trabaja como abogado especializado en litigios médicos mientras trata de descifrar por qué fracasó en el pasado la operación. Sin embargo, las cosas se complicarán cuando comience a colaborar con un fiscal relacionado al fallecido paciente.

Reparto: So Ji Sub, Im Soo Hyang y Shin Sung Rok

Fecha de estreno: 27 de mayo