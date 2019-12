Pamela Franco visitó el set de “El show después del show” y sorprendió a los conductores tras revelar que sí le gustaría tener hijos con el cantante de cumbia Christian Domínguez.

El tema salió a colación luego que Ethel Pozo le consultara por qué motivo llegó a una clínica local, según explicó Pamela se debido a un problema de gastritis y descartó estar embarazada.

“Todo este fin de semana ha sido muy feito porque me han detectado gastritis. (Fui a la clínica) dos veces, estoy haciendo análisis, la pase fatal. Christian ha estado en todo momento conmigo”, dijo la integrante de “Alma Bella”.

Cuando los conductores del programa de América Televisión insistieron en preguntar sobre un posible embarazo, Pamela no dudó en afirmar que sí deseaba tener un hijo con el cantante, pero dejó en claro que es un tema aún por conversar.

“No pega. Si me gustaría (tener un hijo con Christian Domínguez), pero es algo que se tiene que hablar dos personas”, comentó la integrante de “Alma Bella” dejando boquiabiertos a todos los presentes.

En otro momento de la entrevista, la cantante contó que se despierta en la madrugada para cocinarle “caldito de pollo” a Christian. “La verdad es que Christian tiene una suerte. Lo engrío como no tienen idea. Me levanto a las 2, a las 3, depende a la hora que le toque trabajar. Yo me levanto y le llevo su sopita a su casa”, declaró

“La verdad no lo llamo locura, pero ha crecido un sentimiento muy bonito entre los dos y todo lo que hago, me nace”, agregó respecto a su romance.

Pamela Franco (Foto: captura)