El Perú volvió a encender la pasión gastronómica en el plano digital al clasificar a la semifinal del Mundial de los Desayunos, certamen organizado por el popular streamer Ibai Llanos. El tradicional pan con chicharrón superó en una reñida votación al bolón verde de Ecuador y ahora se prepara para un duelo cargado de rivalidad cultural: la marraqueta con palta de Chile.

La clasificación no solo generó entusiasmo entre los peruanos, sino que también se convirtió en noticia en la prensa internacional, que ya bautizó este enfrentamiento como “el clásico del Pacífico digital”. En Chile, portales como ADN resaltaron que “el infaltable de las mesas nacionales avanzó con fuerza hasta semifinales y ahora deberá medirse con un rival de peso, nada menos que el pan con chicharrón de Perú”.

ADN informa que Chile enfrenta a Perú en el Mundial de los Desayunos. (Foto: ADN)

Otros medios chilenos también se sumaron a la expectativa. 24 Horas definió a la marraqueta con palta como “un clásico indiscutido” y TNT Sports anticipó “una batalla épica” frente al favorito peruano. El tono de la cobertura dejó en claro que la contienda trasciende la cocina para convertirse en un fenómeno cultural y deportivo en redes sociales.

24 Horas informa que Perú enfrenta a Chile en el Mundial de los Desayunos. (Foto: 24 Horas)

La derrota de Ecuador generó titulares de resignación en la prensa local. Ecuavisa habló de “sorpresa y consternación”, mientras que Metro Ecuador destacó que el torneo “ha despertado identidad, orgullo y buen humor entre los países participantes”. Expreso lamentó la eliminación del bolón de verde y el encebollado, y Primicias resaltó que incluso figuras internacionales como Sasha Grey y la tiktoker Surthycooks se sumaron a la campaña de apoyo.

Ecuavisa informa que Perú eliminó a Ecuador en el Mundial de los Desayunos. (Foto: Ecuavisa)

En otros países también hubo reacciones. En Venezuela, El Universal informó que su selección gastronómica logró instalarse en semifinales tras “una de las mejores votaciones del torneo”, mientras que Noticia al Día celebró la mezcla de “tradición, creatividad y orgullo” que inspira su desayuno criollo. Por su parte, Bolivia hizo historia al derrotar a Argentina: La Patria y Correo del Sur hablaron de “clasificación histórica”, y Red Uno celebró con euforia: “Bolivia derrota a Argentina y avanza a semifinales”.

La Patria informa que Bolivia eliminó a Argentina en el Mundial de los Desayunos. (Foto: La Patria)

La votación del Mundial de los Desayunos se realiza a través de las redes sociales de Ibai Llanos, quien suma más de 35 millones de seguidores en Instagram y TikTok. Los usuarios eligen a su favorito dando “me gusta” a cada propuesta, en una dinámica que ha transformado la cocina en un espectáculo global. Para el Perú, el reto ahora será derrotar a su vecino del sur en una semifinal que promete ser tan sabrosa como reñida.