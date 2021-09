El integrante de ‘Esto es guerra’, Pancho Rodríguez se animó a opinar sobre la reconciliación que protagonizaron las hermanas Tepha y Melissa Loza en una de las ediciones del programa que conmovió a combatiente y guerreros.

Como se recuerda, Pancho Rodríguez tuvo una larga relación con Tepha Loza, pese al distanciamiento aseguró sentir felicidad por el abrazo que se dieron las hermanas.

“Me pareció muy lindo. Yo sentí personalmente alegría. Sé que Tepha viene esperando ese momento hace años, hace muchos años viene soñando abrazar a su hermana. Me llena de felicidad por ella, por su mamá, por su abuela Charlotte. Estoy feliz por ella por sobre todas las cosas porque es un apoyo que ella necesita”, señaló Pancho Rodríguez para América Espectáculos.

“Yo no conocía a Melissa, la conocí esta temporada. Me parece una mujer espectacular, es muy aplicada, muy ordenada. Está pendiente de todo siempre, y compartir ahora es todo super chévere, con Tepha también, tenemos buena onda, me da mucha alegría”, agregó el guerrero.

El miércoles pasado fue para Melissa y Tepha Loza un día de reconciliación y perdón. Ambas dejaron las rencillas atrás y se dieron un gran abrazo para alegría de su familia y sus seguidores.

Pancho Rodríguez sobre reconciliación Tepha y Melissa Loza

VIDEO RECOMENDADO

Esto es guerra: las veces que el programa sufrió accidentes en vivo

A propósito del accidente sufrido en Esto es guerra con Elías Montalvo, no es la primera vez que se identifica riesgo en los juegos. La Sunafil aseguró que ya se encuentra investigando las causas del hecho.