Tras la difusión de nuevas imágenes que revelan la relación entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, el programa “Magaly TV, la firme” mostró chats del futbolista donde advierte de forma desafiante a su aún esposa Rosa Fuentes que ya empezó “la guerra” entre ambos. Cabe señalar que Fuentes está actualmente embarazada.

Según reveló Magaly Medina, el jugador del Cienciano del Cusco se comunicó con la madre de sus hijos luego que se revelara que se presentarían conversaciones donde Paolo Hurtado intentaría recuperar su matrimonio pese a su infidelidad con Jossmery Toledo.

“Que empiece la guerra, vamos con todo ahora. Vamos con todo, que gane el mejor, vamos a la guerra. Vende los relojes y todo, que te duren esos relojes, pero vamos a la guerra juntos ahora. Vende los relojes que me has robado y las joyas”, fueron algunos mensajes que le envió el futbolista a su aún esposa.

Por si fuera poco, en otro momento de la conversación, el ‘Caballito’ Hurtado advirtió a Rosa Fuentes que Jossmery Toledo entrará a formar parte de la discusión ya que le recomendará que salga a defenderse públicamente para dejarla mal.

“Ahora voy, así como hablas le voy a decir a ella que salga a hablar, ya te pelearas contra ella pues. Ella va a salir a hablar ahora le voy a decir. Le voy a contar todo para que ella salga a hablar, aquí yo no voy a quedar mal nomás. Quieres jugar sucio, ok”, señalan los siguientes mensajes.

Cabe señalar que, tras la difusión de nuevas imágenes de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, Rosa Fuentes recurrió a sus redes sociales para pronunciarse al respecto. Con un extenso mensaje agradeció el apoyo que viene recibiendo y tuvo una dura crítica hacia el padre de sus hijos.

“Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de la noticia que va a salir. Gracias por la preocupación, las llamadas y los mensajes. La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y si quiera un poco de respeto hacia los niños y una mujer embarazada. Son tal para cual. Ellos sí se merecen”, inició en su comunicado.

“Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé. Solo espero que el papá de mis hijos y mi aun esposo, ceda y concilie, que no haga más daño y que nos deje avanzar a nosotros también, que conteste a mi abogada para terminar los trámites legales... No les daré el gusto de perder a mi bebé, si eso es lo que buscan. Yo estoy fuerte y firme, soy lo único que les queda a mis hijos, al parecer al papá ya lo perdieron”, puntualizó.

