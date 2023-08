La muerte del cantante de cumbia Kevin Pedraza generó conmoción entre sus familiares, amigos y seguidores. Ese es el caso de su pareja, Jhanina Tocto Pariah que publicó un sentido mensaje por el fallecimiento del joven músico.

“Mi vida te me fuiste… Dejaste un vacío en mi corazón. Papá Dios, cuídalo mucho, cuídame desde el cielo… me haces falta. Tú no mi amor”, escribió la joven en su cuenta de Facebook.

Por otro lado, Tocto publicó otro sentido mensaje en Instagram: “Es algo difícil de creer que me dejaste. […] Todo esto es un dolor que no se puede expresar, cuídame mi angelito”, indicó con un fragmento de video grabado durante el velorio del músico.

¿Cómo falleció Kevin Pedraza?

El cantante Kevin Pedraza, de 19 años, perdió la vida tras sufrir un trágico accidente vehicular el martes 15 de agosto en Chiclayo. El joven músico regresaba a su casa luego de haber asistido a sus clases universitarias.

Según las investigaciones, Pedraza se trasladaba en una motocicleta cuando se estrelló con la tolva de un camión. Nigler Lizana, conductor de la unidad dio positivo a la prueba de dosaje etílico.

El personal médico del Hospital Regional de Lambayeque diagnosticó que el cantante sufrió traumatismo encéfalo craneano severo, traumatismo multisistémico, neumonía aspirativa y fractura de muñeca y tibia.

¿Quién era Kevin Pedraza?

Kevin Pedraza era un músico de 19 años que nació en Jaén y formaba parte del grupo Kevin Pedraza y la Auténtica Pasión. Había interpretado al menos 15 canciones como Volver a vivir, Canto a mi padre, La carpuela, Collar de lágrimas y otros.