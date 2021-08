La periodista Patricia del Río, a través de sus redes sociales, reveló las razones por las que lamentablemente no podrá colocarse la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, debido a esta situación aprovechó para aconsejar a aquellos que no quieren vacunarse.

En su mensaje titulado ‘Somos todos’, Patricia explicó que debió recibir su segunda dosis de la vacuna Pfizer antes de Fiestas Patrias, pero no lo pudo hacer debido a un accidente que sufrió y que por ello debe priorizar otro tipo de vacunas.

“Por razones absolutamente ajenas a mi voluntad no me puedo colocar aún la segunda dosis de Pfizer que debí recibir antes del 28 de julio. No. Tampoco ha sido culpa del gobierno. Tuve un accidente (estoy bien) y tengo que colocarme otras vacunas y esperar un tiempo prudente para la dosis de Covid. No tengo idea si cuando esté apta habrá Pfizer o Sinopharm o whatever. Solo espero estar correctamente inmunizada para poder seguir mi vida sin miedo”, escribió Del Río en la primera parte de su mensaje.

“Si puedes vacunarte déjate de remilgos y hazlo ya. Hazlo por todos aquellos que se fueron, por los que esperan su dosis con impaciencia, por los chicos que quieren volver a clases. Si te vacunas no solo te proteges tú ayudas a toda la humanidad a vencer este flagelo. Esta vez no se trata de ti... se trata de todos”, añadió la periodista.

Su mensaje caló entre sus seguidores y en su cuenta de Facebook recibió el respaldo y solidaridad por la situación que está viviendo, pero que felizmente no es de gravedad.

“‘Querida Patty, que te recuperes pronto para que por fin recibas tu segunda dosis. Se te extraña mucho’; ‘A seguir cuidándonos todos y para todos’; ‘Fuerza Pati, vacúnate todas son buenas por el momento porque el virus está mutando’; ‘Beso grande Patty, cuídate mucho!’”, fueron algunos de los mensajes que generó la publicación.

