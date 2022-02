El exintegrante de “Esto es guerra”, Patricio Parodi no solo oficializó su relación con Luciana Fuster, sino que la defendió de aquellos que la señalan como una amiga sin códigos por salir con la expareja de su amiga Flavia Laos.

“Yo siento que se ensañan en atacarla y gratis, ella no está haciendo nada malo. Si la gente supiera la verdad de las cosas no se la agarrarían con ella porque no está haciendo nada malo... Yo puedo decir tranquilamente que ellas no eran amigas hace muchísimos años. Desde que estuve con Flavia ellas no eran amigas, hablo de hace años. Compartieron juntas, trabajaron juntas, estuvieron en un teem de una marca deportiva, hay imágenes de ellas compartiendo, pero (su relación) era laboral”, aclaró Patricio Parodi fastidiado por las críticas.

Además, señaló que le sorprendió que fuera la propia Flavia Laos la que dijera que era amiga de Luciana en una entrevista para el programa ‘En boca de todos’.

“No sé por qué dijo eso, me sorprendió. Hay mucha gente que se suma a querer hablar, a querer chancarla a ella, cuando no saben absolutamente nada, solo por querer salir en algún portal. Dicen: ‘soy mona, voy a sumarme a chancar a Luciana’. Qué daño te ha hecho Luciana a ti, qué daño te he hecho para querer seguir hablando de nosotros y hablando mal, tirando cizaña cuando no sabes nada”, manifestó indignado.

Patricio Parodi se animó a contar que el amor nació entre ambos por pasar mucho tiempo juntos ensayando escenas para la serie ‘La Academia’ de ‘Esto es guerra’. “Pasamos mucho tiempo ensayando, grabando, trabajando y pasa buena química y fue lo que nosotros sentimos”.

