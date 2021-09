El integrante de ‘Esto es guerra’, Patricio Parodi respondió a Rosángela Espinoza luego que la guerrera señalara que está muy coqueto tras terminar su relación con la modelo Flavia Laos.

“Ay Rosángela, qué voy hacer, ella dice que soy coqueto, yo soy normal, no diré que soy un picaflor, pero tampoco soy una santa Paloma, soy normal”, dijo Patricio Parodi a América Espectáculos visiblemente fastidiado.

Pero lo que más le molestó fue que la popular ‘Chica selfie’ señalara que si relacionan a Patricio con su compañera Luciana Fuster es por algo.

“Que no venga a decir cosas de otra persona porque le puede rebotar exactamente igual cuando hablen de ella... Si ella dice eso, es como si yo le pusiera un espejo y le rebota sus palabras. Yo también podría decir si hablan de ella es por algo y nada que ver”, expresó Parodi.

“Siempre cuando estoy soltero especulan un montón. La semana pasada me vincularon con Rosángela y esta semana con Luciana, no tienen ni pruebas porque salimos juntos o me tomo fotos con ella. Es incómodo para todos, es incómodo para mí, para Luciana, para mi ex a cualquier persona en general que pueda estar involucrada”, añadió el capitán de los guerreros.

