Hace algunos días, Patty Wong abrió su corazón para revelar tristes pasajes de su infancia que han marcado su existencia. La exreina de belleza y empresaria recordó que su madre pensó en acabar con su vida atormentada por la pobreza y deudas que le resultaban imposible saldar.

“De niña reclamaba mucho, decía ¿por qué nosotros? La pobreza duele mucho, mi mamá una vez en un estado de mucha desesperación, nos llevó a todos hacia un puente para todos tirarnos ahí porque no había qué comer, mi mamá se arrepintió, yo era pequeñita”, recordó Wong, hija de un cocinero chino y una madre cusqueña.

El dinero en el hogar de los Wong escaseaba y la situación era tan difícil que la matriarca de la familia además de trabajar “se guardaba la comida y nos repartía de cuchara en cuchara a nosotros”.

Esta situación de carencias inculcó en Patty Wong un espíritu de superación que la han ayudado a conseguir su éxito actual. Desafortunadamente, la precaria situación de su niñez también la expuso a peligros y en 2016 la exmodelo reveló que fue abusada sexualmente cuando tenía cinco años.

Aunque evitó dar detalles de lo ocurrido, señaló que se trató de “una persona muy cercana a su familia, quien se ganó su confianza dándoles comida y dinero”.

“Esto lo cargué hasta los 15 años sola y tuve que convivir con esa persona y verla durante mucho tiempo (...) crecí confundida, sintiéndome culpable, que yo era la única la responsable de haberlo permitido. Porque eso es lo que piensa un niño”, añadió.

CAMINO A LA FAMA

El primer atisbo del éxito futuro de Patty Wong ocurrió en 1991, cuando participó en el programa de concurso “Buscando a la paquita peruana” en el que compitió junto a reconocidas bellezas del mundo del espectáculo como Maricielo Effio, Sofía Franco, Rebeca Escribens, entre muchas otras.

Wong inició su primer ‘negocio’ culinario cuando tenía 12 años: el vender los sanguches que su madre le enviaba al colegio. Dos años después trabajó como mesera en un chifa y fue ahí donde se dio cuenta, según confiesa, que su sueño era tener su propio local gastronómico. Según ha revelado, en su adolescencia también trabajó como ‘burbujita’ de Yola Polastri y junto a Almendra Gomelsky en “Estrella latina”, experiencia que la ayudaría para la siguiente etapa de su carrera.

LA TELEVISIÓN Y MISS PERÚ TUSÁN

En el 2000 Patty Wong se unió al elenco de “R con Erre”, programa conducido por Raúl Romero para América Televisión y en el que se quedó dos años.

Su inesperada salida del programa le dio oportunidad de volver a explorar su faceta de animadora infantil y de empresaria, estableciendo el show “Yat, yi, sam” (“1, 2, 3” en chino).

Fue también en esa etapa de su vida en el que ganó el concurso de belleza Miss Perú Tusán 2002, en el que compitieron otras modelos de ascendencia china. A raíz de esta victoria viajó también a Hong Kong en 2003 para participar en el concurso Miss Chinese International como la representante peruana, certamen en el que si bien no quedó entre las cinco finalistas, se llevó US$10 mil en un concurso de talento.

A la par Wong continuó su carrera en la televisión, pasando a conducir el reality musical “Camino a la fama” junto a Paul Martín en ATV.

Su primer negocio fue el salón de belleza Enigme. “Logré juntar dinero y se me ocurrió abrir una peluquería, porque en ese momento parecía ser un negocio rentable”, dijo en diálogo con Perú21. El fracaso posterior del negocio no empañó sus ánimos emprendedores y para el 2004 se asoció con su familia para abrir su primer chifa en Los Olivos.

El 2004 fue un año particularmente importante para Patty Wong, quien dio a luz a su hija Ariadna, fruto de su relación con el oficial de la Marina de Guerra Manuel Fachín.

El nacimiento ocurrió cuando la pareja había terminado ya su relación. “Siempre soñé con ser madre... El bebé que voy a tener es lo mejor que me está pasando, me está cambiando la vida... Pero también he asimilado que llevaré el embarazo sola... Decidí separarme del padre de mi hijo por salud mental y por el bienestar de mi hijo”, dijo a El Comercio a inicios del 2004.

El nacimiento también marcó el fin de una etapa de su vida, ya que Patty Wong decidió alejarse del modelaje. “Es una etapa que ya cerró”, aseveró en una entrevista con un periódico local. “El día que le di de lactar a mi hija entendí que ya no podía modelar y era complicado ponerme una ropa de baño.”

Sin embargo, esto no significó su alejamiento de la televisión y para el 2006 condujo junto a Cati Caballero y Emilia Drago el programa infantil “Zoombate” para Latina Televisión, espacio en el que se quedó hasta el 2007.

En 2009 contrajo matrimonio con el empresario Paolo Arroyo, sin embargo la unión solo duró hasta el 2010. Un año después se embarca en una nueva aventura al abrir, independientemente del negocio de su familia, su propia cadena de chifas, los cuales llevan su nombre y funcionan hasta la actualidad en Los Olivos, Chorrillos y San Juan de Lurigancho.

A pesar de concentrarse más en sus empresas, Wong volvió a televisión en 2016 como una de las concursantes de “Los reyes del playback” y en 2017 como una de las conductoras del programa “Mírame” para NexTV.

En el 2016 volvió también al mundo de modelaje al participar en el concurso Señora Universo 2016, certamen en el que quedó como la segunda finalista detrás de las representantes de Zimbabue (primera finalista) y la ganadora de Austria.

PANDEMIA

La reciente pandemia causada por el nuevo coronavirus COVID-19 es el nuevo obstáculo que la empresaria, y millones de peruanos, enfrentan en este momento.

Y es que como una de las medidas para evitar el contagio del virus se decretó durante el Estado de Emergencia el cierre de la mayoría de locales públicos, incluyendo restaurantes, mientras se implementan los mecanismos de bioseguridad.