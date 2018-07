Paul Walker perdió la vida en el 2013 en un trágico accidente. Tuvieron que pasar cinco años para poder ver el primer avance del revelador documental "I am Paul Walker" en YouTube.



La empresa Paramount Network decidió liberar el primer tráiler del documental el jueves para el deleite de todos los fanáticos del actor. El material audiovisual de YouTube cuenta con distintas etapas de la vida de Paul Walker.



Como se recuerda, el actor inició su carrera en películas como "Meet the Deedles", "Pleasantville" y "The Skrulls". Pero el papel que lo lanzó a la fama mundial fue en la cinta 'Fast and Furious' al interpretar a Brian O'Conner.

El documental sobre la vida de Paul Walker hace un repaso por su vida a través de testimonios de sus familiares y amigos. En el clip también se pueden apreciar videos caseros donde aparece el actor de niño.



El homenaje fílmico de Paul Walker también cuenta con unos minutos dedicados al trabajo filantrópico que el actor realizó en Haití después del terremoto del 2010.



Por su parte, Rob Cohen, director de 'Fast and Furious', manifestó que en una ocasión Walker le manifestó lo que realmente era importante para él: pasar tiempo con su familia, su hija y practicar surf.