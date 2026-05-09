Este sábado 9 de mayo, la decimotercera edición de los Premios Platino Xcaret ilumina el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret en Riviera Maya, México, con una ceremonia que iniciará a las 8 p.m. y podrá seguirse en vivo por TNT y HBO Max en toda Latinoamérica.

La gala, conducida por el actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo, contará con una antesala desde la alfombra roja que iniciará una hora antes bajo la conducción de Axel Kuschevatzky y Gaby Cam.

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Los principales nominados

Para esta edición de 2026, la organización incorporó 12 nuevas categorías, alcanzando un total de 36 galardones.

De estos, 21 premios fueron entregados previamente en la Ceremonia de Apertura el pasado 7 de mayo, dejando 15 estatuillas para la gala central de esta noche.

Entre las producciones que compiten por el premio a Mejor Película Iberoamericana de Ficción destacan:

“Aún es de noche en Caracas” (México/Venezuela)

(México/Venezuela) “Belén” (Argentina)

(Argentina) “Los Domingos” (España)

(España) “O Agente Secreto” (Brasil)

(Brasil) “Sirât” (España)

En el apartado de televisión, los títulos "Anatomía de un instante", "Chespirito: sin querer queriendo", "El Eternauta" y "Las muertas" disputan el premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica. Asimismo, se inauguró la categoría de Mejor Serie de Larga Duración con nominadas como "Beleza Fatal" y "La Promesa".

Homenaje a Guillermo Francella

El actor argentino Guillermo Francella recibirá el Platino de Honor 2026 en reconocimiento a su trayectoria de más de tres décadas.

Francella, quien este año también compite por el premio a ‘Mejor Interpretación Masculina’ por ‘Homo Argentum’, aseguró que al asumir un personaje no se limita a seguir el guion, sino que lo concibe como una creación colectiva.

“No se trata de una labor individual. Es participación de muchos, de otros talentos frente a cámara, de maquilladores y vestuaristas, de directores de arte, de una correcta edición que otorgue precisión y fluidez a lo que hacemos”, dijo.

Guillermo Francella durante el homenaje previo a la gala central de los Premios Platino Xcaret 2026.

Premios Platino 2026: ¿A qué hora y en dónde ver la gala en vivo?

La transmisión oficial para Latinoamérica estará disponible en TNT y en la plataforma HBO Max a partir de las 8 p. m. (hora de Perú). Por su parte, en televisión nacional, la repetición se podrá ver en Global TV el 16 de mayo a partir de las 7 p. m.