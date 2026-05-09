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La ceremonia se realizará este sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México | Foto: Archivo GEC
La ceremonia se realizará este sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Este sábado 9 de mayo, la decimotercera edición de los Premios Platino Xcaret ilumina el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret en Riviera Maya, México, con una ceremonia que iniciará a las 8 p.m. y podrá seguirse en vivo por TNT y HBO Max en toda Latinoamérica.

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