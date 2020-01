Esta mañana, el Grupo 5 se presentó en el segmento de espectáculos conducido por Rebeca Escribens. La agrupación llegó al set de televisión para anunciar la llegada de Pedro Loli al conjunto musical.

La presencia del cantante pareció no agradar mucho a Rebeca Escribens, quien lo encaró por el ‘ampay’ difundido por las cámaras de “Magaly TV, la firme” en el 2018.

“Lo único bueno que tiene: el talento profesional. ¿Cómo haríamos', ¿cómo vamos por allá?”, preguntó Escribens. Loli solo contestó que todo estaba bien.

Tras la respuesta del cantante, la conductora de televisión hizo el ademán de sacarse el zapato. “Agarro el zapato y te mato. Es que me amarga, verlo me amarga. Que cante de una vez porque de verdad me estoy amargando”, indicó.

El Grupo 5 inició su presentación y Rebeca Escribens ingresó a escena, con zapato en mano, para buscar a Loli. El hecho hizo que ‘Choca’ Mandros corriera para cargar a su compañera y sacarla de escena.

