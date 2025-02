La cantante peruana Renata Flores busca asegurar su pase a la final de la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar 2025.

Tras obtener un puntaje de 5.2 en su primera presentación con el tema 'Kuti Tika', pidió apoyo de sus seguidores para mejorar su promedio y ganar el certamen.

“La música que hago es una nueva propuesta que tal vez no muchos van a entender, pero ustedes que me siguen y apoyan pueden mejorar el promedio”, dijo Flores.

En sus redes sociales, la cantante compartió que recibió seis puntos de Claudio Narea (Los Prisioneros), Bacilos, el actor Jorge López y la Miss Chile, Emilia Dides.

En la evaluación del jurado, registró la calificación más baja de la noche, mientras que Metalengua (Chile) lideró con 5.7 y Ms. Ámbar (México) logró 5.3.

Además, en la votación del público obtuvo solo 4.0 puntos, quedando detrás de la mexicana, quien logró 4.4.

¿Quiénes integran el jurado de Viña del Mar 2025?

El jurado de Viña 2025 está integrado por nueve personalidades del mundo de la música y el entretenimiento: Bacilos, Jorge López, Emilia Dides, Nicolás Oyarzún, Kidd Voodoo, Catalina Edwards, Rodrigo Sepúlveda, Claudio Narea y Paolo Bortolameolli.

Además de la evaluación del jurado, la votación del público juega un papel clave en la competencia.

¿Qué dijo sobre su debut en Viña del Mar 2025?

Ante la posibilidad de una segunda oportunidad en el escenario, Flores analizó su desempeño y mencionó que está trabajando en mejorar su presentación.

"Me he estado viendo desde la mañana, evaluando qué puedo mejorar. Me emocioné mucho y a veces, cuando me emociono tanto, puedo dar de más. La más dura crítica es la mía", dijo a El Comercio.

Renata Flores en Viña del Mar 2025: ¿Cómo votar por ella y en dónde ser el evento?

Para votar por Renata Flores, los seguidores deben descargar la app Claro Viña 2025 desde la App Store o Play Store y seleccionar el ícono de la gaviota durante su presentación.

La gala final se realizará el jueves 27 de febrero y el evento completo podrá verse a través de Disney+.

Reprograman espectáculo del 25 de febrero

Debido al corte masivo de electricidad en Chile, los organizadores del evento reprogramaron el espectáculo del 25 de febrero para el 1 de marzo.

Aún no hay fecha confirmada para la competencia folclórica ni para la presentación de Renata Flores.