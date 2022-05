El conductor de televisión, Renzo Schuller ingresó por todo lo alto al reality de competencia ‘Esto es guerra’. Johanna San Miguel lo recibió con un abrazo, sin embargo, le advirtió que será el último que le da porque la competencia ya comenzó con su presencia.

El actor contó, en una entrevista para ‘América Espectáculos’ que aceptó este reto porque le parecía importante ser parte de los 10 años de ‘Esto es guerra’ y reconoció que se está aclimatando a la dinámica del reality.

“La verdad es que me tomé más de un año sabático porque quería hacer otras cosas, cuando me llamaron por los 10 años, me pareció importante estar en esta etapa para ver qué pasa. Extrañaba esta energía lo que se vive en un programa de este tipo, estuve haciendo cosas más calmadas que me gustan”, mencionó Renzo Schuller.

“Me la tenía jurada con la chata queríamos hacer algo juntos en cuanto a conducción se refiere, así que estoy feliz. Me estoy aclimatando un poco a la dinámica, hace tiempo no estoy en un programa de competencia, entonces tengo que ir leyendo porque estoy en una casa que no es la mía, pero ya al toque la agarré”, agregó emocionado el conductor.

Shuller aprovechó la oportunidad para agradecer a los seguidores de Combate por recibirlo con los brazos abiertos.

“Tranquilos, gracias por aceptarme, gracias por estar viendo el programa, ya saben que Combate es recontra bacán le duela a quien le duela”, comentó.

Renzo Schuller es el nuevo conductor de EEG

