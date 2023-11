Los primeros exámenes toxicológicos realizados al actor Matthew Perry, quien fue encontrado muerto en su casa el pasado 28 de octubre, fueron revelados y se estableció que no había presencia de drogas ilegales ni opioides.

De acuerdo con las pruebas, Perry tenía en su organismo una cantidad de medicamentos recetados de forma correcta, los cuales estaban etiquetados y almacenados debidamente, pero no eran drogas ilegales.

En ese sentido, el forense del condado de Los Ángeles aún no ha determinado la causa de la muerte. No obstante, el círculo cercano al actor sostuvo que estaba limpio, es decir sobrio cuando falleció.

Matthew Perry y su recuperación

Uno de los compañeros de Perry del programa de rehabilitación, aseveró que el actor participaba de manera activa en su tratamiento practicando pickleball, deporte que compartía con sus compañeros.

Cabe precisar que Perry escribió en sus memorias que mientras grababa Friends luchaba en silencio contra sus adicciones.

“Friends era enorme. No podía ponerlo en peligro. Me encantaba el guión. Amaba a mis co-actores. Me encantaban los guiones. Me encantaba todo lo relacionado con la serie, pero luchaba contra mis adicciones, lo que no hacía sino aumentar mi sensación de vergüenza”, dijo.