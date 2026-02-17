Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Para Blades, la integridad de Duvall fue el motor de su éxito frente a las cámaras | Foto: EFE / Archivo GEC / Composición EC
Para Blades, la integridad de Duvall fue el motor de su éxito frente a las cámaras | Foto: EFE / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El cantautor y actor panameño Rubén Blades rindió un emotivo tributo al legendario actor estadounidense Robert Duvall, fallecido el pasado domingo a los 95 años en su residencia de Virginia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Rubén Blades le dijo adiós Robert Duvall: “Se fue uno de los mejores entre los mejores”
TV+

Rubén Blades le dijo adiós Robert Duvall: “Se fue uno de los mejores entre los mejores”

Samahara Lobatón y Youna vuelven a enfrentarse por gastos de su hija
Farándula

Samahara Lobatón y Youna vuelven a enfrentarse por gastos de su hija

Imitadores de Liam Gallagher y Frank Sinatra clasificaron a las galas de “Yo Soy”
TV+

Imitadores de Liam Gallagher y Frank Sinatra clasificaron a las galas de “Yo Soy”

Gabriel Calvo: ¿Quién es Majo con Sabor, su nueva pareja más de 20 años menor que él?
Farándula

Gabriel Calvo: ¿Quién es Majo con Sabor, su nueva pareja más de 20 años menor que él?