Rubén Blades le dijo adiós Robert Duvall: “Se fue uno de los mejores entre los mejores”

El cantautor y actor panameño Rubén Blades rindió un emotivo tributo al legendario actor estadounidense Robert Duvall, fallecido el pasado domingo a los 95 años en su residencia de Virginia.

A través de sus plataformas oficiales, Blades calificó al intérprete como una “verdadera estrella en el firmamento del cine” y destacó el impacto de su trayectoria en la cultura global.

Duvall, figura central del cine contemporáneo y ganador del premio Óscar en 1983, murió por causas naturales en su hogar de Middleburg, rodeado de su familia, según confirmó su esposa, Luciana Pedraza.

Su deceso marca el fin de una era para la industria de Hollywood, donde dejó una huella imborrable con personajes icónicos como Tom Hagen en la saga de "The Godfather".

Rubén Blades y Robert Duvall: ¿Cuál es su vínculo?

La relación entre ambos artistas trascendió la admiración profesional. Blades recordó su participación en la cinta "Assassination Tango" (2002), escrita, dirigida y protagonizada por el propio Duvall.

El músico destacó la pasión del actor por la cultura latinoamericana, mencionando que “Bobby D.” no solo era un estudioso de la música, sino también un talentoso bailarín de tango y salsa.

“Fuimos amigos y un día recibí su llamada para participar en su segunda película como director... Es un honor para mí haberlo podido conocer y haber trabajado con él”, manifestó el autor de "Pedro Navaja".

Legado de excelencia

Para Blades, la integridad de Duvall fue el motor de su éxito frente a las cámaras. El panameño subrayó que la honestidad del actor se reflejaba en cada uno de sus papeles, desde el coronel Kilgore en "Apocalypse Now" hasta su aclamada interpretación en "Tender Mercies".

“Fue uno de esos pocos artistas cuya sola presencia en una película era suficiente recomendación como para ir a verla. Tuvo una vida en sus propios términos, siempre fue directo y sincero en sus asuntos”, añadió.

Duvall se retira del escenario público tras una carrera que le valió siete nominaciones a los premios de la Academia y el reconocimiento como uno de los actores de carácter más versátiles de la historia. Blades concluyó su mensaje deseándole un buen viaje con un sentido: “¡Godspeed, Bobby D.!”.

