La comicidad está de luto. El reconocido actor y comediante peruano Rodolfo Carrión, conocido como Felpudini durante su destacada y extensa trayectoria en televisión, falleció el jueves 26 de septiembre a los 75 años tras una lucha contra el cáncer de pulmón.

El deceso del cómico peruano fue confirmado en “Magaly TV, La Firme”, y también corroborado por personas cercanas al artista, quienes le dijeron adiós en redes sociales. “Hemos recibido una noticia que no nos alegra para nada. Uno de los íconos de la comicidad en el Perú, Felpudini, ha perdido esta noche su lucha contra el cáncer” , dijo Magaly en su programa.

Rodolfo Carrión, recordado por sus emblemáticas frases “No me mientas” y “No te lo puedo creer”, luchó contra el cáncer desde enero de 2024. “Cuando me dijeron que tenía cáncer, me afectó, pero no de manera tan profunda. Nunca pregunté cuánto tiempo de vida me queda porque no quiero establecer límites que condicionen mi existencia”, dijo a El Comercio, en una de sus últimas entrevistas.

En relación con sus últimas apariciones televisivas, Rodolfo Carrión, el actor y docente, expresó que se sentía despreocupado ante la muerte, insinuando que se había resignado. “¿Para qué pensar en la muerte si ya está en la esquina? Está haciendo esto” (hizo un gesto de saludo con su mano derecha) “diciendo ‘te espero’”, comentó en Magaly TV. Posteriormente, agregó a El Comercio: “Los tumores se han reducido en un 50%. Estamos en la pelea para ver quién gana. Estoy seguro de que voy a ganar”.

¿Quién fue Rodolfo Carrión “Felpudini”?





Nacido el 9 de abril de 1949 en el pequeño pueblo de Anta, en la provincia de Carhuaz, Ancash, Rodolfo Carrión realizó sus estudios de educación primaria en el colegio Libertad y completó la secundaria en el colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga. Además, se formó como pedagogo en la Escuela Normal de Varones.

Reconocido por su participación en “Risas y Salsas” durante los años 80, Rodolfo Carrión construyó una carrera longeva y prestigiosa junto a destacados actores y comediantes como Betina Onetto, Adolfo Chuiman y Efraín Aguilar. En sus últimos días, se desempeñó como profesor de actuación en el Teatro Jade. Además, será recordado por su icónico personaje de Robin, en la parodia de Batman que protagonizaba junto al comediante Jorge Benavides.

El actor fue diagnosticado con cáncer de pulmón en estadio 4. Al no haber un tratamiento adecuado para su condición, “Felpudini” se sometió a un tratamiento experimental en la Clínica Ricardo Palma. Pasó sus últimos días en San Miguel, un distrito de Lima, junto a su hermana Gladys y sobrinos. En vida, estuvo casado con la modelo y vedette Analí Cabrera, a quien consideró el amor de su vida, desde 1982 hasta 1990. Cabrera falleció en 2011 a causa del cáncer de mama.