El futbolista Rodrigo Cuba denunció a la exconductora de televisión, Melissa Paredes por abandono de hogar esta mañana tras percatarse de que la exMiss Perú y su hija ya no estaban en su casa.

Así lo informó el programa ‘Magaly TV, La firme’ como primicia y presentó el parte policial donde Rodrigo Cuba da los detalles del abandono de hogar que sufrió.

“El día 28 de octubre a horas 7.30 a.m. salió a su centro de trabajo y a las 11.00 aproximadamente recibió un mensaje de correo electrónico por parte de su esposa de nombre Melissa Paredes Rodríguez (31), donde le comunicó que ya se retiraba del domicilio... llevándose a su mejor hija.... con ropa y cosas personales sin indicar el domicilio donde estaría con su menor hija y sin tener el consentimiento del recurrente”, dice el parte policial de la denuncia.

La periodista quedó sorprendida por la denuncia del deportista y señaló que al parecer la pareja no conversaba desde el ampay porque Melissa Paredes ya había anunciado el proceso de divorcio.

“Ella hizo un comunicado público anunciando que ya iban a iniciar el proceso de divorcio. De pronto Rodrigo no quería que se vaya de la casa o es una situación dolorosa, él estaba muy pegado a su hija o en su cabeza no había digerido la idea de que se su matrimonio se fue al demonio, que ya no se podía salvar”, señaló Medina.

Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba: conoce las señales que anticiparon el fin de su matrimonio

La modelo y participante de “Reinas del Show”, Melissa Paredes, puso fin a su relación con su aún esposo el ‘gato‘ Cuba, tras la difusión de unas imágenes comprometedoras con su bailarín Anthony Aranda. Este hecho causó el asombro de la farándula local, debido a que esta pareja mostraba innumerables muestras de amor.