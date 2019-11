Rodrigo González ha sido uno de los primeros en manifestarse sobre las recientes declaraciones de Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y el ex futbolista Abel Lobatón, quien dejó un extenso texto en sus redes sociales en el que señaló que ya no soportar los ataques de su madre a Jefferson Farfán.

“Tremenda bomba que ha lanzado (Samahara Lobatón) diciendo que ella está harta de que su madre dedique su vida a ventilar los problemas con Jefferson Farfán y que ella está agradecida (con el futbolista), quien hasta le salvó la vida a la abuelita”, dijo el expresentador de televisión en una historia de Instagram.

El popular “Peluchín” sostuvo que la joven no es consciente de que está “abriendo una ventana” a que se generen diversas opiniones respecto a su familia.

“No todas las curiosidades que tiene el público se tiene que resolver, no siempre y menos cuando eres tan chica. Tú piensas que con esto vas a tapar algo, pero estás abriendo una ventana mucho más fuerte de opiniones hacía tu familia. Es delicado, complicado y si no tienes la fortaleza emocional suficiente para afrontar esto… Es un tema que se tiene que manejar con pinzas”, agregó.

En otro momento, Rodrigo González señaló que Samahara cuestiona que su madre exponga sus problemas familiares y ella está haciendo lo mismo.

“Si bien es cierto hay gente que te apoya, es tu mamá también quien te ha sacado adelante y que tú te muestres agradecida con alguien que no es tu padre biológico, pero como tú dices, que ha formado parte de tu figura paterna habla muy bien de ti. Te estás mostrando un poco contradictoria al decir que estás cansada de que tu mamá haga esto en público y tú haces lo mismo. ‘Los trapitos sucios se lavan en casa’ es una frase que aparece en tu publicación y tú lo estás solucionando de la misma manera”, finalizó.

Peluchín aconseja a Samahara