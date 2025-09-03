Rosario Sasieta rompió su silencio y explicó los motivos de su salida del caso de Pamela López contra Christian Cueva. La abogada, conocida por su trayectoria en temas de familia, aseguró que la decisión fue conversada con la trujillana y que se trató de un paso planificado, lejos de cualquier conflicto interno.

Según relató, el acuerdo se concretó el 20 de agosto tras dialogar tanto con López como con el abogado Gino Zamora, quien asumiría la defensa. “El 20 de agosto yo converso con Pamela y ya previamente había hablado con el doctor Gino Zamora. Le dije: ‘Doctor, ¿usted estaría de acuerdo en tomar este caso?’, y me dijo sí. Entonces, con ese sí, ese día firmamos el documento y lo guardamos ”, contó Sasieta.

Rosario Sasieta subrayó que cumplió con todas las gestiones legales durante su labor con Pamela López. (Foto: GEC)

La abogada fue enfática en aclarar que su salida no respondió a razones económicas, pues su labor fue totalmente desinteresada. “ Acá no hay billete, porque es ad honorem, sale del corazón. Ese fue mi compromiso y yo los compromisos los cumplo”, sostuvo durante su declaración pública.

Sasieta destacó que, durante el año en que asumió la defensa de Pamela López, cumplió con todas las gestiones legales que correspondían y que el vínculo profesional concluyó en buenos términos. Además, resaltó que su renuncia abrió la puerta para que otro abogado continuara con el proceso sin dejar desprotegida a la empresaria.

Pamela López oficializó a Gino Zamora como su nuevo representante legal. (Foto: Instagram)

Por su parte, Pamela López confirmó la designación de su nuevo abogado a través de un comunicado en redes sociales, acompañado de una fotografía con su representante legal. “Desde el viernes 29 de agosto de 2025, encomiendo mi defensa al abogado Gino Paolo Zamora Vega, quien se encargará de asesorarme y patrocinarme en los procesos judiciales inmersos ”, escribió la aún esposa de Cueva.

De esta manera, el caso que involucra a Christian Cueva y Pamela López afronta una nueva etapa en lo legal, con el liderazgo de Gino Zamora y tras el retiro de Rosario Sasieta, quien insistió en que su salida fue el cierre natural de un ciclo marcado por compromiso y respaldo gratuito a la trujillana.