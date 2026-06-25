Tras el doble terremoto de 7,5 y 7,2 que remeció la zona centro-norte de Venezuela la noche del miércoles 24 de junio, dejando al menos 188 fallecidos, más de 1.500 heridos y decenas de desaparecidos, el cantautor panameño Rubén Blades expresó su solidaridad con el pueblo llanero.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el reconocido intérprete de ‘Pedro Navaja’ y ‘Maestra Vida’ publicó un comunicado en el que manifestó su consternación por los daños causados tras el desastre natural.

“Enviamos al pueblo de Venezuela nuestra solidaridad y afecto y nuestro pésame a los familiares y seres queridos de las personas que perdieron la vida a consecuencia del doble terremoto ocurrido el día de ayer” , reveló el músico radicado en Miami.

En su mensaje, el compositor añadió: “En este momento tan difícil reciban nuestro abrazo y todas nuestras oraciones. Y que puedan salir adelante en medio de estas dolorosas circunstancias”.

El evento sísmico, calificado como un histórico doblete sísmico, ocurrió alrededor de las 18:04 hora local con epicentros cercanos a las localidades de Morón y Yumare.

Miles de venezolanos residentes en Perú experimentaron profunda angustia y preocupación tras dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela, dejando al menos 164 fallecidos y más de 970 heridos. La colapsada red de telefonía impidió a muchos comunicarse con sus familiares, generando incertidumbre sobre el estado de sus seres queridos en las zonas afectadas.

Ambos movimientos se suscitaron con apenas 39 segundos de diferencia, ocasionando el colapso de múltiples edificaciones e infraestructura vial en el territorio llanero, seguido por más de 138 réplicas en las horas posteriores.

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