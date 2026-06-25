Ambos movimientos se suscitaron con apenas 39 segundos de diferencia y dejaron cerca de 200 víctimas | Foto: EFE
Ambos movimientos se suscitaron con apenas 39 segundos de diferencia y dejaron cerca de 200 víctimas | Foto: EFE
Por Redacción EC

Tras el doble terremoto de 7,5 y 7,2 que remeció la zona centro-norte de Venezuela la noche del miércoles 24 de junio, dejando al menos 188 fallecidos, más de 1.500 heridos y decenas de desaparecidos, el cantautor panameño Rubén Blades expresó su solidaridad con el pueblo llanero.

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