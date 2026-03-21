La reciente controversia en torno a Said Palao ha sumado un nuevo capítulo tras las revelaciones de "Magaly TV La Firme". Y es que, según reportaron, el modelo habría realizado un viaje a Colombia bajo total reserva entre el 13 y el 17 de marzo de 2025, apenas un mes antes de su boda con la empresaria Alejandra Baigorria, celebrada el 26 de abril del mismo año.

El reporte señaló que esta travesía no fue un hecho aislado, sino que involucró al mismo grupo de amigos, conformado por Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta, con quienes fue visto en Argentina el pasado fin de semana. Para esta salida, a diferencia de lo habitual, no compartieron fotos o videos en sus redes sociales.

Para Magaly Medina, este viaje a Colombia constituiría una especie de “despedida de soltero encubierta”, ya que el propio Palao admitió en su momento haber tenido una celebración privada antes de su matrimonio.

“Sí, sí tuve (despedida), hace un mes. Tú sabes que soy reservado. Círculo más cercano, la pasamos genial, fue un fin de semana”, declaró el chico reality, coincidiendo temporalmente con las fechas del registro migratorio hacia el país cafetero.

El programa señaló que el comportamiento en Colombia repitió el polémico viaje a Argentina, donde fueron vistos de fiesta en un yate y un club privado, con modelos extranjeras y abundante alcohol.

Tras las acciones de Said, Alejandra Baigorria afirmó que se encuentra bloqueada y, por ahora, no tomará decisiones sobre el futuro de su matrimonio, solicitando tiempo para recuperarse.

Registro migratorio de Said Palao

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