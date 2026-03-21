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Nuevas revelaciones exponen un patrón de viajes bajo hermetismo del chico reality junto a su círculo cercano, semanas antes de contraer matrimonio en 2025. | Foto: Instagram (Captura)
Nuevas revelaciones exponen un patrón de viajes bajo hermetismo del chico reality junto a su círculo cercano, semanas antes de contraer matrimonio en 2025. | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

La reciente controversia en torno a Said Palao ha sumado un nuevo capítulo tras las revelaciones de "Magaly TV La Firme". Y es que, según reportaron, el modelo habría realizado un viaje a Colombia bajo total reserva entre el 13 y el 17 de marzo de 2025, apenas un mes antes de su boda con la empresaria Alejandra Baigorria, celebrada el 26 de abril del mismo año.

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