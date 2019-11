El actor Santiago Suárez más conocido como “Beto Ganoza” por su participación en la serie “De Vuelta Al Barrio”, recordó en una entrevista con Choca Mandros cómo fueron sus inicios en la televisión.

La figura de América Televisión contó que su primer casting fue para el programa infantil que conducía María Pía Copello y reveló la experiencia que vivió cuando la conoció.

“Fui a la audición (para el elenco de María Pía) e hice malabares, me llamaron al día siguiente, me dijeron que necesitaban a un chico para que salga en público. Al final me estaba yendo y le pregunté si era María Pía y los payasos dijeron: ‘no, es Karina’”, confesó entre risas Santiago.

También contó que pudo haber sido pareja de la actriz María Grazia Gamarra en la ficción; sin embargo, eso no se dio debido a que no fue seleccionado.

“Me llaman para ser parte de un concurso y tenía que ser pareja de María Grazia Gamarra, casi lo gano, no sé por qué no lo gané. Sabes quién gano, un chico rubio con ojos celestes”, dijo.

Santiago Suárez recordó que su primera oportunidad para aparecer en las pantallas grandes fue en la película “Asu Mare 1”, donde fue elegido para interpretar a Carlos Alcántara de adolescente.

Santiago Suárez habla de sus inicios en la TV