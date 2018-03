Semana Santa: ¿Qué películas ver durante estos días de recogimiento?

Grandes producciones basadas en hechos bíblicos son cada año las protagonistas de la programación por Semana Santa de las televisoras nacionales.

Opciones hay de sobra. Por un lado los filmes clásicos abundan en estas fechas. Así, resulta fácil encontrar la emisión de filmes como "Ben Hur" (1959) o "Los 10 mandamientos" (1961), ambas protagonizadas por Charlton Heston.

En esta lista también figura la épica "Barrabás". Estas fueron concebidas en la época en la que las más grandes producciones de Hollywood solían representar pasajes bíblicos.

Luego la moda acabó, quizás gracias al fracaso de “Cleopatra”, en 1963, la cual casi deja en la quiebra a la 20 th Century Fox. Estas películas resultaban extremadamente caras de hacer y ya no conseguían el éxito de antes.

Sin embargo, estas historias no han tenido fin. Lo hizo en 2004 Mel Gibson con “La Pasión de Cristo”, efectista y sanguinolenta representación del Vía Crucis que se convirtió en un éxito de taquilla: costó US$ 30 millones y recaudó más de US$ 500. “La Última Tentación de Cristo” también es digna de mencionar, así como "Los 10 mandamientos", protagonizada por Charlton Heston.

"La última tentación de Cristo". (VIdeo: YouTube)

Pero no todas las cintas que se muestran en estas fechas son taquilleras creaciones hollywoodenses. También hay producciones más modestas, como “La vida pública de Jesús”, realizada en 1979.

Hasta las películas animadas han tocado temas bíblicos. Un ejemplo de esto es "El Príncipe de Egipto", cinta que contó con el doblaje de estrellas como Sandra Bullock, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer y Val Kilmer. Esta cuenta la historia de Moisés y su lucha cruzada para salvar al pueblo judío.