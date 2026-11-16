La ternura tiene sus momentos, pero no se puede vivir solo de ella. Charles M. Schulz lo sabía y al crear a los personajes de la tira “Peanuts”, que terminarían sobreviviéndolo, les dio una capacidad de observación comparable a la de personajes clásicos de la literatura. Setenta y seis años después de que Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Marcie, etc; nacieran en papel, ahora viven en el streaming.

El viernes llegó al streaming “12 días de Snoopy” (Apple TV), especial de media hora donde el famoso perro beagle de la caricatura, cuyas travesuras lo han llevado a la lista negra de Papa Noel, hará lo posible para demostrar que es un buen chico, aunque sus amigos dudan de ello. “Snoopy no es malo. Solo que es malo siendo bueno”, dice Linus, línea de diálogo que parece escrita por el mismísimo autor original.

“Esa línea viene de Alex Galatis, nuestro escritor”, cuenta orgulloso a El Comercio Rob Boutilier, uno de los directores del especial, quien además ha trabajado en múltiples proyectos de Snoopy para Apple TV. “Él puede imitar la voz de Schulz como ninguna otra persona”.

El más humano de los perros

Ver “12 días de Snoopy” es como volver a las épocas previas a Internet, donde el único entretenimiento en Nochebuena era la TV. Su humor apunta al blanco, no se avergüenza de su sencillez. “Es el punto de referencia de cómo abordamos el especial. Al fin y al cabo, Schulz hizo una tira que aspiraba a ser graciosa”, sostiene el productor ejecutivo Mark Evestaff.

Así como el episodio no camufla su humor, Snoopy tampoco se contiene. Sus imperfecciones no solo traen a la mente a una mascota traviesa, sino que el espectador puede identificarse con él. Puede que sea el más humano de todos los personajes, a pesar de ser un perro.

“Snoopy encarna muchos rasgos humanos. Es travieso, a veces piensa en su propio beneficio, pero también puede ser dulce y un buen amigo”, dice Evestaff. “Creo que buscamos reconocernos en Snoopy y, de alguna manera, aspiramos a parecernos a él. Tiene una imaginación extraordinaria y puede hacer muchísimas cosas. Es un gran personaje.”

“Es curioso que Snoopy sea probablemente uno de los personajes más humanos de la tira cómica, en el sentido de que engloba un poco de todo (risas)”, dijo por su parte Boutilier.

Luces: Rob, el diseño de los personajes y la animación de este especial se sienten esencialmente fieles al universo de Peanuts. Lo mismo ocurre con los colores y los fondos. Teniendo en cuenta que hoy la mayor parte de la animación de Hollywood se produce en 3D, ¿me equivocaría al decir que eres una persona muy afortunada por seguir trabajando en animación 2D?

Rob: Sí, extremadamente afortunado de poder seguir trabajando en 2D. Ha sido difícil, como alguien a quien le gusta mucho esa estética más plana de la animación 2D. Ver la prominencia de la animación 3D, con ese nivel de acabado y pulido. Y no es que quiera desmerecerla, en absoluto, pero definitivamente extraño aquellos tiempos en los que veíamos más 2D en televisión.

Luces: Una pregunta más para ambos. Para los adultos, este especial es un viaje a la nostalgia, que los transporta a una época en la que esperaban con ilusión la llegada de la Navidad. ¿Cuánto de la popularidad perdurable de Snoopy dirían que se debe a los animadores que dieron vida a estos personajes durante el siglo pasado?

Rob: Bueno, Snoopy ya estaba muy bien desarrollado en la tira cómica, pero Bill Melendez y, en particular, Bill Littlejohn, el animador que hizo mucho del material clásico de Snoopy que pueden encontrar en internet, le aportaron todavía más personalidad a través de sus movimientos. Lo que también fue bajo la dirección de Schulz. No es un trabajo de 50/50, porque Schulz es quien creó al personaje. Pero, sin duda, esos especiales animados también merecen parte del crédito por haber contribuido a darle forma.

Mark: Sí, nosotros, en cierta forma, aprovechamos el impulso que ellos generaron para nosotros. Hicieron gran parte del trabajo más arduo en términos de diseño. Basta con comparar los primeros diseños de Snoopy con la versión a la que llegó finalmente. Todo eso fue resultado de la exploración: dibujarlo y poner al personaje en distintas situaciones. Muchos personajes no tienen esa clase de desarrollo. Simplemente no sucede porque no cuentan con el talento y la perseverancia necesarios detrás de ellos. Así que le debemos nuestro trabajo a ese legado.

Luces: Mark, cuando veo a los niños del especial jugando en las calles, no puedo evitar pensar que eso se ha vuelto algo poco común en nuestro mundo actual, donde los niños están expuestos a las pantallas desde muy pequeños. ¿Los niños de Peanuts se están convirtiendo en algo del pasado?

Mark: De verdad espero que no. Todavía existe un encanto universal (en el juego). Obviamente, hoy hay muchas reglas distintas en torno al juego. Tengo dos hijos y, desde luego, no tienen la misma libertad para jugar por el vecindario que yo tenía cuando era pequeño. Pero espero que eso no se haya perdido. Sé que todavía hay muchos lugares y vecindarios donde los niños salen a jugar y mantienen esa dinámica tan viva. Una de las cosas que hicimos de manera intencional fue volver a los más pequeños, a los Goose Eggs, y darles protagonismo a Rerun, Milo, Ruby, Leland y Austin, porque son los niños más pequeños. Queríamos capturar esa especie de magia que rodea la Navidad, esa esperanza. Y, sí, realmente espero que eso no se convierta en algo del pasado, porque creo que es muy importante, ese sentido de comunidad, de socialización. Creo que hoy necesitamos más de eso.