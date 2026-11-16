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Resumen

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Una de las escenas de "12 Days of Snoopy".
Una de las escenas de "12 Days of Snoopy".
/ Apple TV
Por Alfonso Rivadeneyra García

La ternura tiene sus momentos, pero no se puede vivir solo de ella. Charles M. Schulz lo sabía y al crear a los personajes de la tira “Peanuts”, que terminarían sobreviviéndolo, les dio una capacidad de observación comparable a la de personajes clásicos de la literatura. Setenta y seis años después de que Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Marcie, etc; nacieran en papel, ahora viven en el streaming.

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