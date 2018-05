"13 Reasons Why" volvió con más drama en la problemática escuela Liberty High, donde varios alumnos son interrogados en marco del suicidio de Hannah Baker y, algunos, podrían pasar de testigos a acusados. Eso es lo que pasa a grandes rasgos en el primer episodio de la temporada 2.

En el primer episodio de "13 Reasons Why" temporada 2, Clay Jensen (Dylan Minnette) intenta mantenerse al margen del caso Hannah Baker, proceso entablado por los padres de la joven contra Liberty High, pues presumen que el colegio ignoró de manera negligente las señales de que su hija era víctima de abusos.

No obstante Clay se engaña a sí mismo, pues no puede dejar de pensar en Hannah. Su situación mental empeora tanto que empieza a tener alucinaciones en las que ve a la joven fallecida.

Pero eso no es lo único que ocurre en lo nuevo de "13 Reasons Why", pues Tony Padilla (Christian Navarro), el mejor amigo de Clay y primer receptor de las cintas de Hannah, oculta un secreto que lo lleva a quemar papeles escritos por la joven suicida. ¿Qué es lo que no quiere que los demás no sepan?

Por su parte, el violador Bryce Walker (Justin Prentice) desarrolla una campaña progresiva en la que busca desprestigiar a Jessica (Alisha Boe), una de sus víctimas.

"13 Reasons Why" de Netflix empezó como la historia de por qué la adolescente Hannah Baker cometió suicidio. Ella dejó 13 cintas de audio en las que explica su decisión y señala a las personas que le hicieron daño. En la segunda temporada sus padres tratarán de hacer justicia.