13 Reasons Why 3: todo lo que debes recordar antes de ver la temporada 3

La tercera temporada de “13 Reasons Why” se estrenará en Netflix este viernes 23 de agosto y de acuerdo con la sinopsis oficial, ocho meses después de evitar que Tyler cometiera un acto impensable en Spring Fling, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin y Zach encuentran juntos formas para asumir la carga de encubrirlo mientras lo ayudan a recuperarse.

Pero cuando las repercusiones de un juego de regreso a clases culminan con la desaparición de un jugador de fútbol, y Clay se encuentra bajo investigación del departamento de policía, depende de un astuto extraño dirigir al grupo a través de una investigación que amenaza con revelar los secretos más profundos de todos.

Ha pasado más de año desde el estreno de la segunda temporada de “13 Reasons Why”, por lo que es probable que no recuerdes todos los detalles de la historia que empezó con el suicidio de Hannah Baker.

Para refrescarte la memoria Netflix compartió un video recap de los últimos 13 episodios, que te permitirán saber donde se quedaron cada uno de los personajes del polémico drama adolescente.

UN TRIÁNGULO AMOROSO



En los últimos capítulos de la serie creada por Brian Yorkey, Jessica (Alisha Boe) y Alex (Miles Heizer) intentan retomar su relación y sellan su reconciliación con un beso, pero ella sigue enamorada de Justin (Brandon Flynn), con quien tiene relaciones sexuales en los vestidores. ¿A quién elegirá finalmente Jessica? ¿Esto afectará en la recuperación de Alex? ¿Los Davis permitirán un romance entre Justin y su hija después de todo lo que pasó?



UN EMBARAZO

​

Bryce Walker recibe un trato benevolente de la justicia y tras violar a Hannah y Jessica fue sentenciado solo a tres meses de libertad condicional. Aunque Chloe admitió que también fue violentada por él decidió cambiar su testimonio y limpiar el nombre de su novio. Más tarde se reveló sus motivos: está embarazada. ¿Se quedará con el bebé? ¿Cómo reaccionó Bryce? ¿En qué quería que la ayude Jessica?



UN TIROTEO FRUSTRADO

​

Luego de ser ultrajado y humillado por Montomery (Timothy Granaderos), Tyler Down (Devin Druid) decidió terminar con todo y con todos: acudió al baile de primavera con una ametralladora y otras armas de fuego. Pero Clay (Dylan Minnette) llegó a tiempo, lo detuvo y lo ayudo a escapar en el auto de Tony (Christian Navarro).



Sin embargo, mientras sus amigos huían y las sirenas de la policía cada vez se escuchaban más cerca, Clay se quedó sosteniendo el rifle. ¿Culparán a Clay por los planes de Tyler? ¿Qué hará con el arma?

PROBLEMAS CON LAS DROGAS



Justin mintió sobre su rehabilitación, pero ahora que es parte de la familia Jensen es cuestión de tiempo para que noten que las cosas no van bien con Foley. Debido a que la adicción no solo desaparece probablemente la temporada 3 de “13 Reasons Why” se torne oscura para el exnvio de Jessica.



Pero, las drogas no es el único problema que Justin llevó a casa de Clay. En el último episodio del drama de Netflix se muestra a Seth (Matthew Alan), el “padrastro” de Justin, vigilándolo. Lo más seguro es que quiera recuperar su dinero, tal vez extorsione a los Jensen.