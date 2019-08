"13 Reasons Why 3": ¿quién mató a Bryce Walker? Identidad del asesino y todo lo que pasó al final de la temporada 3

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. ¿Quién mató a Bryce Walker? La pregunta principal de la tercera temporada “13 Reasons Why” ya tiene respuesta. Los trece nuevos episodios del drama adolescente, creado por Brian Yorkey, están disponibles en Netflix desde el viernes 23 de agosto y en cada uno de ellos se reveló pistas del asesinato del exalumno de Liberty High hasta que finalmente quedó claro quién o quiénes fueron los responsables.

La nueva entrega empezó con la desaparición de Bryce después de un partido de futbol americano entre Liberty High y la nueva escuela del abusador de Hannah Baker. Cuando se confirmó la muerte del atleta casi todos en la escuela se volvieron sospechosos, pero el primero en la larga lista era Clay Jensen (Dylan Minnette), quien fue arrestado.

Luego de que Clay es liberado bajo fianza, los indicios apuntan a Jessica Davis (Alisha Boe), Tony Padilla (Christian Navarro), Tyler Down (Devin Druid), Justin Foley (Brandon Flynn) y Zach Dempsey (Ross Butler), quien, aunque le dio buena golpiza no fue el que asesinó a Bryce Walker.

En ‘Let The Dead Bury The Dead", último episodio de la tercera temporada de “13 Reasons Why”, Alex Standall (Miles Heizer) y Jessica encuentran a Bryce en el muelle, a pesar de que él le entrega una cinta con su confesión e intenta disculparse, Jess no cree en sus palabras y está dispuesta a dejarlo en medio del rio.

Alex decide ayudarlo, pero una vez que logra ponerse de pie, Bryce vuelve a ser el de siempre: amenaza con destruir a Zach y acusa a Jessica de tenderle una trampa. Al darse cuenta de que Walker nunca iba a cambiar, Standall decide romper el ciclo y luego de gritarle a la cara: “lastimaste a todos los que amaba", lo empuja al agua y lo deja morir.

Alex fue el asesinó de Bryce Walker (Foto: 13 Reasons Why / Netflix) Alex fue el asesinó de Bryce Walker (Foto: 13 Reasons Why / Netflix)

EL CHIVO EXPIATORIO



Sin embargo, gracias a la historia creada por Ani Achola (Grace Saif), Alex se libra de la cárcel y Montgomery de la Cruz (Timothy Granaderos) es señalado como el asesino de Bryce. Aunque existen algunas pruebas que no concuerdan con la versión de Ani, el oficial Standall prefiere creerle, encuentra evidencia que conecta a Monty con el asesinato y quema la ropa que su hijo llevaba esa noche.



Además, durante el interrogatorio de Ani, el oficial revela que Monty, quien fue sentenciado por agredir sexualmente a Tyler, fue hallado muerto en su celda, es decir, no puede alegar inocencia, y con ello se cierra el caso del asesinato de Bryce Walker.

Aunque todo terminó relativamente bien para el grupo de amigos, la verdad siempre te alcanza, y probablemente lo hará en la cuarta temporada de la serie de Netflix. En los últimos minutos del capítulo un pescador descubre las armas de Tyler, mientras Winston confrontó a Ani por culpar a Monty.