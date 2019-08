"13 Reasons Why" 3: ¿qué pasó exactamente con Monty al final de la temporada 3?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque la tercera temporada de “13 Reasons Why” giró en torno a la muerte de Bryce Walker y en descubrir quien lo asesinó, no fue la única víctima mortal de la nueva tanda de episodios de la serie creada por Brian Yorkey. En el último capítulo se reveló que Monty también estaba muerto, y si bien no conmovió a casi nadie si dejó varias interrogantes.

En ‘Let the Dead Bury the Dead’ (3x13), Zach golpeó a Bryce hasta casi matarlo, pero no fue él quien acabó con la vida del abusador de Hannah. Al muelle donde se encontraba herido Walker llegaron Alex y Jessica, quien se negó a ayudarlo.

Alex decidió socorrerlo, pero cuando escuchó que este amenazaba con destruir la vida de Zach y acusó a Jessica de tenderle una trampa comprendió que no cambiaría y lo empujó al río. Bryce suplicó por ayuda, pero Standall solo pudo verlo desaparecer en el agua.

Gracias al testimonio de Ani y a la muerte de Montgomery de la Cruz, Alex no fue a prisión y ante los ojos de todos, excepto de Winston y el grupo de amigos de Clay, Monty quedó como el asesinó de Bryce Walker.

¿CÓMO MURIÓ MONTY?

Durante el interrogatorio de Ani, el oficial Standall, padre de Alex, reveló que Monty fue encontrado muerto en su celda después de ser arrestado por el abusó que cometió contra Tyler, sin embargo, no se dan detalles de su deceso.



Cuando el padre maltratador de Monty va a verlo a la cárcel da algunas pistas sobre el posible final de su hijo. El hombre le advierte que "los sujetos como tú la pasan mal ahí (cárcel), te darás una paliza, como mínimo", así que tal vez eso fue lo que sucedió: otros presos lo mataron a golpes.



Otra opción es que Monty guiado por el miedo a lo que podría sucederle mientras está encarcelado podría haber tomado la decisión de quitarse la vida, cómo lo hizo Hannah Baker en la primera temporada de “13 Reasons Why”.