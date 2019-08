"13 Reasons Why" 3: ¿qué significa su final para la temporada 4 de 'Por 13 razones'?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Luego de una larga investigación sobre la muerte de Bryce Walker, finalmente, en el último episodio de la tercera temporada de “13 Reasons Why” se reveló quien fue el culpable. Sin embargo, el nombre que presentó la policía no es el verdadero asesino del atleta que violó a Hannah Baker, Jessica Davis, Chloe Rice y otras tantas estudiantes.

Debido a todo el daño que causó Bryce casi todos en Liberty High eran sospechosos del crimen, pero el primero en la larga lista era Clay Jensen, quien fue detenido por las autoridades y casi fue llevado a juicio, pero logró salvarse gracias al testimonio de Ani.

Otros que también fueron considerados como posibles homicidas fueron Jessica, Tony Padilla, Tyler Down, Justin Foley y Zach Dempsey, quien, aunque le dio una buena golpiza no fue el que asesinó a Bryce Walker.

Antes de su pelea con Zach, Bryce citó a Jessica en el muelle, pero cuando ella llegó acompañada de Alex lo encontró mal herido y sin poder levantarse. Walker le entregó una cinta con su confesión e intentó disculparse por todo el mal causado, pero Jess se negó a escucharlo y se mostró dispuesta a dejarlo en medio del río.

Alex fue el asesinó de Bryce Walker (Foto: 13 Reasons Why / Netflix) Alex fue el asesinó de Bryce Walker (Foto: 13 Reasons Why / Netflix)

En cambio, Alex decidió darle otra oportunidad y fue en su auxilio, pero Bryce no espero ni un segundo y a penas se sintió a salvo amenazó con destruir a Zach y acusó a Jessica de tenderle una trampa. Entonces, Alex entendió que él jamás iba a cambiar y motivado por la ira y el dolor le gritó a la cara: “lastimaste a todos los que amaba", para después empujarlo al río y ver como se desparecía en el agua mientras suplicaba por ayuda.

Sin embargo, gracias a la historia creada por Ani, Alex se libra de la cárcel y Montgomery de la Cruz es señalado como el asesino de Bryce. Aunque existen algunas pruebas que no concuerdan con la versión de Ani, el oficial Standall prefiere creerle, encuentra evidencia que conecta a Monty con el asesinato y quema la ropa que su hijo llevaba esa noche.

Además, durante el interrogatorio de Ani, el oficial revela que Monty, quien fue sentenciado por agredir sexualmente a Tyler, fue hallado muerto en su celda, es decir, no puede alegar inocencia, y con ello se cierra el caso del asesinato de Bryce Walker.

Monty fue inculpado por el asesinato de Bryce Walker (Foto: Netflix) Monty fue inculpado por el asesinato de Bryce Walker (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE FINAL PARA “13 REASONS WHY 4”?

Aunque todo terminó relativamente bien para el grupo de amigos, la verdad siempre te alcanza, y probablemente lo hará en la cuarta temporada de “13 Reasons Why”, ya que en los últimos minutos de ‘Let The Dead Bury The Dead’ (3x13) se muestran algunos cabos sueltos en la historia de Ani.

Primero, un pescador encuentra las armas que Tyler llevó al baile de primavera y que Clay y Tony escondieron de la policía. Esto significa que en la próxima entrega de la serie de Netflix más de uno estará nuevamente en problemas.

Si las autoridades descubren que ese maletín le pertenece a Tyler y que el atentando a la escuela no era una falsa alarma, abrirán una investigación para castigar a los responsables. Dicha pesquisa podría derivar en reabrir el caso de la muerte de Bryce.

Otro problema con la coartada de Ani para salvar a Clay y Alex es Winston, un estudiante que se involucró sentimentalmente con Monty, antes de que este fuese apresado. La noche en la que Bryce desapareció Monty pasó la noche con Winston, es decir, él también sabe la verdad y por eso confrontó a Ani.

Aunque se marchó si hacer más escándalo puede que no se quede tranquilo y decida acudir a la policía o tal vez dejé que “los muertos entierren a los muertos”. ¿Qué hará el padre de Alex si la investigación se vuelve a abrir? ¿Justin dejará podrá dejar las drogas? ¿Alex podrá continuar su vida con normalidad? ¿Tyler realmente está recuperado?