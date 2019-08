13 Reasons Why 4: ¿por qué fue cancelada la serie de Netflix?

“13 Reasons Why”, serie basada en la novela homónima de Jay Asher y dirigida por Brian Yorkey, tendrá cuarta temporada, así lo confirmó Netflix el mismo día que reveló el primer tráiler y la fecha de estreno de la tercera entrega. Sin embargo, la plataforma streaming también anunció que será la última del drama adolescente.

Como informó The Hollywood Reporter, el anuncio de una cuarta temporada en realidad no es una sorpresa porque en agosto del 2018 el elenco renovó contrato no solo para la tercera tanda de episodios, sino que dejó abierta la posibilidad de continuar la historia.

Actualmente la cuarta entrega de “13 Reasons Why” está en producción y según Deadline, seguirá la graduación del elenco principal de Liberty High. Aunque Netflix aún no ha revelado el número de episodios ni la fecha de estreno.

¿POR QUÉ “13 REASONS WHY” FUE CANCELADA?

En una entrevista con Express.co.uk, un portavoz de Netflix dijo a que el motivo de la cancelación de la serie es porque: "La cuarta temporada contará con la graduación del elenco principal de la escuela secundaria, que será una conclusión natural del espectáculo".

Tras la noticia del final de “13 Reason Why” los fans de la ficción utilizaron sus redes sociales para expresar su emoción por el estreno de la tercera temporada, sin embargo, algunos no están muy contentos con que la cuarta entrega sea la última.

En tanto, otros aseguran que, aunque no querían una tercera o cuarta tanda de episodios probablemente los verán todos.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “13 REASONS WHY”?

De acuerdo a la descripción de Netflix, “ocho meses después de evitar que Tyler cometiera un acto impensable en Spring Fling, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin y Zach encuentran formas de asumir la carga del encubrimiento juntos mientras ayudan a Tyler a recuperarse.

Pero cuando las secuelas de un tumultuoso juego de ‘Regreso a casa’ culminan con la desaparición de un jugador de fútbol, y Clay se encuentra bajo el escrutinio de la policía, depende de un astuto extraño conducir al grupo a través de una investigación que amenaza con revelar los secretos más profundos de todos. Las apuestas aumentan en esta fascinante tercera temporada de ‘13 Reasons Why’, incluso las consecuencias de las acciones mejor intencionadas pueden alterar una vida para siempre”.

Asimismo, por lo visto en el tráiler, el hilo conductor de la nueva historia será el misterio que hay alrededor de la muerte de Bryce Walker (Justin Prentice), el mismo que abusó sexualmente de Hannah Baker (Katherine Langford) y Jessica Davis (Alisha Boe).

"Si alguno de ustedes sabe algo, por favor, dígalo", se le escucha decir a la madre del atleta del Liberty High School en el avance que plantea la siguiente pregunta, "¿Quién mató a Bryce Walker?".