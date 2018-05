"13 Reasons Why" cancela su alfombra roja tras tiroteo en EE.UU.

En solidaridad con los fallecidos del más reciente tiroteo en un colegio de Texas, Estados Unidos, la serie de Netflix "13 Reasons Why" canceló su premiere, en la cual se esperaba la asistencia de todo el talento actoral, así como de los creadores.

"Nuestros corazones están con las víctimas del tiroteo de la Secundaria Santa Fe y con las víctimas de la violencia con armas. En luz de la tragedia de hoy, estamos cancelando la premiere de '13 Teasons Why' temporada 2 esta noche", indicó la compañía en un comunicado.

Como detalla The Hollywood Reporter, esta cancelación se debe a que la serie toca un tema sensible (a continuación, SPOILERS), pues en la temporada 2 el alumno Tyler Down (Devin Druid) intenta llevar a cabo una masacre en su escuela.

No es la primera vez que una serie de Netflix plasma lo que ocurre durante un tiroteo escolar. Así ocurrió en 2016 con "The OA", donde el atacante es distraído por unos alumnos con una serie de movimientos dramáticos.

En su segunda temporada, "13 Reasons Why" muestra la lucha de los padres y amigos de Hannah Baker (Katherine Langford), adolescente que cometió suicidio, para buscar a los responsables de haberle hecho daño físico y emocional a la joven.

MÁS DATOS

Al cierre de este artículo, el tiroteo en la escuela de Santa Fe ha cobrado por lo menos nueve muertos.

"13 Reasons Why" temporada 2 está disponible en Netflix desde este viernes 18 de mayo.