"13 Reasons Why": protagonista de nueva polémica se pronuncia

"13 Reasons Why" lo hizo de nuevo. La segunda temporada de la serie de Netflix volvió a tocar un delicado tema social que, a una semana del estreno, todavía genera repercusiones. A propósito, el actor que protagonizó la comentada escena ofreció declaraciones.

A continuación, spoilers de "13 Reasons Why" 2x13:

En el mencionado episodio Tyler Down (Devin Druid), fotógrafo escolar, es víctima de abuso sexual por tres de sus compañeros. Tras ello, toma armas automáticas y está dispuesto a desarrollar una masacre en el baile de la escuela Liberty High.

"De pronto te dan esta responsabilidad de interpretar una cosa horrenda que desafortunadamente le pasa a muchas personas alrededor del mundo; muchas de las cuales son incluso más jóvenes que Tyler", declaró Druid en entrevista con la web Build Series.

"Al pensar en ello se te rompe el corazón y con (la violación a Tyler), me sentí con la tarea de representar lo que viven las víctimas para, espero, mostrar que son comprendidos y escuchados y, para la gente que no sabe de qué se tratan estos problemas o no tienen la empatía para entenderlos, mostrarles cómo es", añadió.

Ante las críticas, el productor general de "13 Reasons Why", Brian Yorkey, contó que añadió la escena después de un amplio debate entre Netflix y la compañía productora, Paramount.

"Cuando decimos que algo es 'repugnante' o difícil de ver, por lo general eso significa que otorgamos culpa a la experiencia. Preferiríamos no ser confrontados con ello. Preferiríamos que se mantenga fuera de nuestra consciencia. Por eso esta clase de ataques no son reportados. Por eso las víctimas la pasan mal buscando ayuda", dijo.

DATO

Se espera que "13 Reasons Why" tenga una tercera temporada, pero de momento Netflix no lo confirma.