La segunda temporada de "13 Reasons Why" se estrena el jueves 18 de mayo en Netflix y hay gran expectativa, debido al éxito que cosechó la primera entrega y al hecho de que esta última haya sido aparentemente concluyente.

Los críticos estadounidenses han tenido anticipado a la producción original de Netflix y estos con algunos comentarios que han aparecido en los medios:

USA TODAY: "Era difícil pasar por todos los 13 episodios de la primera temporada y los nuevos son más difíciles de ver. El ritmo se arrastra, el diálogo es antinatural y cursi, la trama es aburrida y absurda y la mayor parte de los personajes siguen siendo aborrecibles. Verla es toda una faena, pero no hay ningún beneficio al final".

ENTERTAINMENT WEEKLY: "El show es entretenido y auto consciente de sus personajes y sus tics propios de la Generación. (...) Los escritores capturan la angustia del 'centro-de-mi-propio-universo de la mente adolescente y los misterios de esta temporada entregan giros y momentos que dejan boquiabierto. '13 Reasons Why' culmina su segunda temporada como un show que tú no disfrutas tanto como soportas y terminas por aprecias luego, de forma muy similar a la misma adolescencia".

CNN: "La latitud que disfruta Netflix no significa estar bloqueado en las fórmulas de la stock de la TV, entre ellas continuar explotando programas que han agotado su material nuclear. El servicio de streaming puede ser perdonado por querer sostener una franquicia popular, pero lo que hace a esta serie especial ya se ha diluido significativamente al apilar más razones sobre '13 Reasons Why'".

"'13 Reasons Why' no se queda corta en materia de errores, pero es un programa que se siente profundamente por sus personajes, sus escenarios y es difícil estar molesto con ello. En su núcleo, es un show sobre gente joven descubriendo todo lo bueno que el mundo tiene para ofrecerles, siendo más frecuente que sean abofeteados por las verdades más duras de la vida que cuando no. El show no ofrece soluciones, pero sí empatía y a veces eso es exactamente lo que se necesita.